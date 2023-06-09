Всім дістати парасолі: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Над Чорним морем може утворитися локальний циклон, який впливатиме на погоду півдня

Перша декада червня добігає кінця і, за прогнозами синоптиків, вже наступного тижня українцям слід чекати не надто приємного сюрпризу: похолодання, рясних дощів і граду. Втім, похолодання хоч і настане різко, але протримається недовго.

Якої слід чекати погоди наступного тижня, "Телеграфу" розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Завершення першої десятиденки літа пройде під акомпанемент високих температур повітря.

"П’ятниця та субота, 9-10 червня, будуть ще доволі теплими. Денна температура цими днями очікується 24-29 градусів тепла. Трохи прохолодніше на заході країни: +21. В західних, північних регіонах вдень і в південно-східній частині України очікуються короткочасні опади та грози", — пояснює синоптикиня.

Однак вже на вихідних в атмосфері відбудуться зміни.

"Із суботи погодна ситуація почне змінюватися: якщо зараз на більшу частину території України впливає поле підвищеного тиску, то з 10 червня з півночі почне надходити холодний атмосферний фронт. Одночасно з півдня почне поширюватися поле зниженого тиску, тому з 11 червня температура буде знижуватись: 17-22 градуси тепла в денні години. Трохи тепліше на півдні: до 26 градусів, але все одно прохолода відчуватиметься, — додає Птуха. – Може навіть утворитися локальний циклон над Чорним морем, який впливатиме на погоду півдня. Крім того, в цей день по всій Україні очікуються дощі, грози, а в деяких регіонах навіть град. В Карпатах будуть значні дощі".

З понеділка, 12 червня, зниження температури очікується ще більш значним. За даними Укргідрометцентру, на заході, півночі та в центрі вночі слід очікувати від 9 до 12 градусів з позначкою "плюс", а вдень від 17 до 20 градусів тепла. Трохи тепліше, але все одно прохолодно буде на півдні та сході України: вночі 13-15 тепла, а вдень від +19 до +21.

Крім того, по всій країні дощитиме.

"Початок тижня почнеться з похолодання, а нестабільність атмосфери залишатиметься і будуть дощі. Та характер опадів очікується короткочасний, адже це літні дощі", — коментує синоптикиня.

У вівторок, 13 червня, опади в Україні збережуться.

"13 червня в західних, південно-західних регіонах також будуть короткочасні дощі, однак на решті території України без опадів. Температура вночі 8-14 градусів тепла, а в південній частині близько 17 тепла. Вдень 16-22 тепла", — каже Наталія Птуха.

В середу, 14 червня, дощитиме на заході, півдні, сході та в центрі. Тільки на півночі синоптики прогнозують суху погоду, однак небо все одно затягнуть хмари. А от температура повітря поступово почне зростати. На півночі, півдні, сході та в центрі вночі слід очікувати від 11 до 15 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 22-24 градусів вище нуля. Тільки на заході ще зберігатиметься відносна прохолода: 10-12 градусів тепла у нічну пору доби та близько 20 градусів з позначкою "плюс" стовпчики термометрів покажуть вдень.

Та вже під кінець наступного тижня, 15-16 червня, літнє похолодання почне "випаровуватися".

"На кінець тижня температура повітря знову почне підвищуватись, але спеки у другій декаді червня все ж не варто очікувати", — резюмувала Наталія Птуха.