Чи чекати сильної спеки у червні: синоптик дав чітку відповідь

Поки що погода місцями прохолодна та дощова, але пізніше почне стрімко теплішати

Останні роки літо в Україні приносило аномальну спеку, і червень 2023 року також буде вельми теплим, але з відчутними перепадами температури.

Про це в ексклюзивному прогнозі для "Телеграфу" розповів синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

"Погодні умови в червні цього року очікуються мінливими, що буде виражатися в мінливості атмосферного тиску і температурного режиму. Проте, ймовірність періодів аномальної або рекордної спеки досить низька", — йдеться в прогнозі Кібальчича.

Він також розповідає, що початок червня буде дуже прохолодним, в середньому до +23°С по країні. У середині місяця повітря прогріється в середньому до +26°С, а наприкінці місяця — до +30°С. При цьому в південних областях, можливо, буде ще на кілька градусів тепліше.

Також зауважимо, що традиційно червень в Україні супроводжується дощами, і 2023 рік не стане винятком. За прогнозом синоптиків, вони накриють більшу частину країни у другій декаді місяця (з 11 по 20 число), при цьому кількість опадів очікується близькою до середньої багаторічної норми.

Прогноз температури повітря та кількості опадів у Європі на червень 2023 року (за даними чисельної моделі CFSv2).

Як повідомляв "Телеграф", раніше народний синоптик Володимир Деркач розповідав, коли в Україну прийде справжнє літнє тепло.