Ждать ли сильной жары в июне: синоптик дал четкий ответ

Пока погода местами прохладная и дождливая, но позже начнет стремительно теплеть

Последние годы лето в Украине приносило аномальную жару, и июнь в 2023 году тоже будет очень теплым, но с ощутимыми перепадами температуры.

Об этом в эксклюзивном прогнозе для "Телеграфа" рассказал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

"Погодные условия в нынешнем июне ожидаются переменчивыми, что будет выражаться в изменчивости атмосферного давления и температурного режима. Тем не менее, вероятность периодов аномальной или рекордной жары довольно низкая", — говорится в прогнозе Кибальчича.

Он также рассказывает, что начало июня будет весьма прохладным, в среднем до +23°С по стране. В середине месяца воздух прогреется в среднем до +26°С, а в конце месяца, — до +30°С. При этом в южных областях возможно будет еще на несколько градусов теплее.

Также заметим, что традиционно июнь в Украине сопровождается дождями, — и 2023 год не станет исключением. По прогнозу синоптиков, они накроют большую часть страны во второй декаде месяца (с 11 по 20 число), при этом количество осадков ожидается близким к средней многолетней норме.

Прогноз температуры воздуха и количества осадков в Европе на июнь 2023 года (по данным численной модели CFSv2).

Как сообщал "Телеграф", ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказывал, когда в Украину придет настоящее летнее тепло.