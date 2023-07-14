На Украину движутся грозы и жара +33: синоптики объяснили, куда качнет погодный "маятник"

В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие пять дней.

На экваторе лета Украину накрыли грозовые дожди и довольно прохладные ночи. Впрочем, по прогнозам синоптиков, уже в выходные погода "исправится", но ненадолго: несколько "сухих" дней снова уступят место обильным осадкам.

В какую сторону качается метеорологический маятник в стране в ближайшие дни, выяснял "Телеграф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 15 июля, на большинстве территории Украины осадков не ожидается. Дожди возможны только на востоке.

По словам синоптика Укргидрометцентра Анжелики Ганчук, все выходные обещают быть такими сухими.

"Циклон (а если точнее, то поле пониженного давления, которое ассоциируется с грозовыми дождями, которые сейчас наблюдаются на территории Украины), постепенно будет двигаться к востоку. И уже на выходных осадки останутся только в восточной части нашей страны. С юго-запада в Украину будет поступать воздушная масса с повышенным давлением, и за счет этого, на остальной территории Украины, кроме востока, осадки не ожидаются", — пояснила синоптик.

На этом фоне будет расти и температура воздуха, как днем, так и ночью.

"Происходит постепенный рост ночных и дневных температур. С 15 июля в Украине ночью будет наблюдаться от 12 до 17 градусов тепла. И к концу недели ночная температура в Украине вырастет на несколько градусов. А вот дневные температуры уже с 15 июля будут достигать 23-28 градусов тепла. Традиционно немного прохладнее на западе — 23-25 градусов. Жарче на Закарпатье и юге страны — до 30 градусов тепла", — добавила Ганчук.

В воскресенье, 16 июля, температура воздуха еще повысится.

"В течение воскресенья и в начале следующей недели дневные температуры будут расти существенно: до 24-30 градусов по территории Украины и до 33 градусов на юге", — резюмировала синоптик.

Дождь в этот день будет только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

В понедельник, 17 июля, грозовые дожди наконец-то покинут восток Украины, однако с запада придет следующая волна. Но, несмотря на осадки, прохлады не будет: на западе страны, а также в центре, на севере и юге, синоптики прогнозируют ночью от 15 до 19 градусов тепла, а вот днем столбики термометров покажут от 29 до 33 градусов выше нуля.

Немного прохладнее в начале следующей недели будет только на востоке: около 16 градусов тепла ночью и 25-27 выше нуля в дневное время суток.

Во вторник, 18 июля, грозовые осадки накроют почти всю территорию Украины. Сухо будет только на юго-востоке.

Температурная картина на востоке, юге и центре останется практически неизменной, а вот на западе и севере станет немного прохладнее: 16-17 градусов тепла ночью, и 25-29 градусов с отметкой "плюс" ожидается днем.

В среду, 19 июля, температура воздуха кардинально не изменится. Что касается осадков, то их следует ожидать только на юго-востоке и западе. На остальной территории Украины сохранится сухая погода, но небо будет плотно покрыто облаками.

В заключительные дни рабочей недели будет дождь только на западе, а вот температура воздуха резко упадет по всей стране: столбики термометров в дневные часы будут показывать от 19 до 24 градусов с отметкой "плюс".

Напомним, "Телеграф" писал, каким регионам не повезло с дождливой погодой.