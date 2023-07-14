На Україну сунуть грози і спека +33: синоптики пояснили, куди гойдне погодний "маятник"

В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на найближчі п'ять днів

На екваторі літа Україну накрили грозові дощі та досить прохолодні ночі. Втім, за прогнозами синоптиків, вже на вихідних погода "виправиться", але ненадовго: декілька "сухих" днів знову поступляться місцем рясним опадам.

В який бік гойдне метеорологічний маятник в країні у найближчі дні, з’ясовував "Телеграф".

За даними Укргідрометцентру, в суботу, 15 липня, на більшості території України опадів не очікується. Дощі можливі лише на сході.

За словами синоптика Укргідрометцентру Анжеліки Ганчук, всі вихідні обіцяють бути такими сухими.

"Циклон (а якщо точніше, то поле зниженого тиску, яке асоціюється з грозовими дощами, що зараз спостерігаються на території України)й поступово буде рухатись на схід. І вже на вихідних опади залишаться тільки в східній частині нашої країни. З південного заходу в Україну буде надходити повітряна маса з підвищеним тиском, і за рахунок цього, на решті території України окрім сходу, опади не очікуватимуться", — пояснила синоптик.

На цьому фоні зростатиме і температура повітря як вдень, так і вночі.

"Відбуватиметься поступове зростання нічних і денних температур. З 15 липня в Україні вночі спостерігатиметься від 12 до 17 градусів тепла. І до кінця тижня нічна температура в Україні зросте на кілька градусів. А от денні температури вже з 15 липня будуть сягати 23-28 градусів тепла. Традиційно трохи прохолодніше на заході – 23-25 градусів. Спекотніше на Закарпатті та півдні країни – до 30 градусів тепла", — додала Ганчук.

В неділю, 16 липня, температура повітря ще підвищиться.

"Впродовж неділі, і на початку наступного тижня денні температури зростатимуть суттєвіше: до 24-30 градусів по території України і до 33 градусів на півдні", — резюмувала синоптик.

Дощитиме цього дня лише у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

У понеділок, 17 липня, одні грозові дощі нарешті залишать схід України, однак із заходу прийде наступна хвиля. Та попри опади, прохолоди не буде: на заході країни, а також у центрі, на півночі і півдні, синоптики прогнозують вночі від 15 до 19 градусів тепла, а от вдень стовпчики термометрів покажуть від 29 до 33 градусів вище нуля.

Трохи прохолодніше на початку наступного тижня буде лише на сході: близько 16 градусів тепла вночі і 25-27 вище нуля в денну пору доби.

У вівторок, 18 липня, грозові опади накриють майже всю територію України. Сухо буде лише південному сході.

Температурна картина на сході, півдні та в центрі залишиться практично незмінною, а от на заході та півночі стане трохи прохолодніше: 16-17 градусів тепла вночі, і 25-29 градусів з позначкою "плюс" очікується вдень.

У середу, 19 липня, температура повітря кардинально не зміниться. Що ж стосується опадів, то їх слід очікувати лише на південному сході та заході. На решті території України збережеться суха погода, але небо буде щільно вкрите хмарами.

В завершальні дні робочого тижня дощитиме лише на заході, а от температура повітря різко впаде по всій країні: стовпчики термометрів в денні години показуватимуть від 19 до 24 градусів з позначкою "плюс".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, яким регіонам не пощастило з дощовою погодою.