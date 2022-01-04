Укр

Если у тебя зарплата сапожника: сеть повеселил "лайфхак", как улучшить старый iPhone

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Сеть повеселил "лайфак" о том, как сделать iPhone 13
Сеть повеселил "лайфак" о том, как сделать iPhone 13

Пользователи выразили мнение, что разницу все равно никто не заметит.

В сентябре 2021 года компания Apple провела большую презентацию, на которой был представлен смартфон iPhone 13. Сразу же после выхода он породил массу шуток в сети, но похоже волна не прекращается до сих пор.

Так в телеграм-канале MDK было обнародовано краткое видео с "лайфхаком" о том, как сделать из iPhone старых моделей более актуальную версию.

На кадрах видно, как один из народных "мастеров" просто приклеивает на корпус старого телефона новое лого, а затем покрывает его пленкой и цепляет имитацию характерного для новых версий блока камер.

В сети по этому поводу возникла нешуточная дискуссия.

Как сообщалось ранее, после выхода 13-ой модели смартфона пользователи сети указали на то, что он очень сильно напоминает как внешне, так и по другим параметрам iPhone 12 серии.

Вместе с тем многие задались вопросом, зачем покупать дорогое устройство, если оно не выглядит революционно на фоне более старой продукции Apple да и к тому же уступает своим прямым конкурентам.

В Украине официально продажа iPhone 13 стартовала спустя почти месяц после презентации.

Теги:
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