Якщо у тебе зарплата чоботаря: мережу порадував "лайфхак", як вдосконалити старий iPhone

Користувачі висловили думку, що різницю все одно ніхто не помітить.

У вересні 2021 року компанія Apple провела велику презентацію, на якій було представлено смартфон iPhone 13. Одразу після виходу він породив масу жартів у мережі, але схоже хвиля не припиняється досі.

Так у телеграм-каналі MDK було оприлюднено коротке відео з "лайфхаком" про те, як зробити з iPhone старих моделей актуальнішу версію.

На кадрах видно, як один із народних "майстрів" просто приклеює на корпус старого телефону нове лого, а потім покриває його плівкою та чіпляє імітацію характерного для нових версій блоку камер.

У мережі із цього приводу виникла неабияка дискусія.

Як повідомлялося раніше, після виходу тринадцятої моделі смартфона користувачі мережі вказали на те, що він дуже сильно нагадує як зовні, так і за іншими параметрами iPhone 12 серії.

Разом з тим багато хто запитав, навіщо купувати дорогий пристрій, якщо він не виглядає революційно на фоні старішої продукції Apple та й до того ж поступається своїм прямим конкурентам.

В Україні офіційно продаж iPhone 13 стартував майже через місяць після презентації.