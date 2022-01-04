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Якщо у тебе зарплата чоботаря: мережу порадував "лайфхак", як вдосконалити старий iPhone

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Лайфак" про те, як зробити iPhone 13 розсмішив мережу
"Лайфак" про те, як зробити iPhone 13 розсмішив мережу

Користувачі висловили думку, що різницю все одно ніхто не помітить.

У вересні 2021 року компанія Apple провела велику презентацію, на якій було представлено смартфон iPhone 13. Одразу після виходу він породив масу жартів у мережі, але схоже хвиля не припиняється досі.

Так у телеграм-каналі MDK було оприлюднено коротке відео з "лайфхаком" про те, як зробити з iPhone старих моделей актуальнішу версію.

На кадрах видно, як один із народних "майстрів" просто приклеює на корпус старого телефону нове лого, а потім покриває його плівкою та чіпляє імітацію характерного для нових версій блоку камер.

У мережі із цього приводу виникла неабияка дискусія.

Як повідомлялося раніше, після виходу тринадцятої моделі смартфона користувачі мережі вказали на те, що він дуже сильно нагадує як зовні, так і за іншими параметрами iPhone 12 серії.

Разом з тим багато хто запитав, навіщо купувати дорогий пристрій, якщо він не виглядає революційно на фоні старішої продукції Apple та й до того ж поступається своїм прямим конкурентам.

В Україні офіційно продаж iPhone 13 стартував майже через місяць після презентації.

Теги:
#Apple #iPhone #Гумор
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