Почему нельзя класть телефон под подушку: названа главная опасность

Такое действие вредит не только здоровью человека, но и самому гаджету.

Очень часто люди кладут свой мобильный телефон на ночь возле или под подушкой, чтобы в случае необходимости он был под рукой. Однако никто при этом не думает, можно ли так делать, и вообще, где можно, а где нельзя хранить свой гаджет. Ранее мы писали, почему не стоит класть смартфон на ноутбук, а теперь расскажем о телефонах под подушками.

О негативных последствиях, которые могут возникнуть, если продолжать класть свой смартфон под подушку на ночь, пишет belnovosti.

Почему нельзя класть телефон под подушку

Наверняка о негативном влиянии электромагнитных волн от телефона на работу вашего мозга вы уже слышали, но это не единственная причина. Помимо этого, могут начаться проблемы со сном, а также повысится тревожность, что негативно влияет на нервную систему.

Однако и на этом не все. Также от "совместного" сна страдает и телефон. Если держать его под подушкой всю ночь, существует риск перегрева аккумулятора, что может привести даже к возгоранию гаджета.

Напомним, что специалисты рекомендуют прекращать использование смартфонов/планшетов/компьютеров минимум за час до сна.

Также напомним, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно "продлить" время жизни батареи на смартфоне.