Чому не можна класти телефон під подушку: названо головну небезпеку

Така дія шкодить не тільки здоров’ю людини, а й самому гаджету.

Дуже часто люди кладуть свій мобільний телефон на ніч біля або під подушкою, щоб у разі потреби він був під рукою. Однак ніхто при цьому не думає, чи можна так робити, і взагалі де можна, а де не бажано зберігати свій гаджет. Раніше ми писали чому не варто класти смартфон на ноутбук, а тепер розповімо про телефони під подушками.

Про негативні наслідки, які можуть виникнути, якщо продовжувати класти свій смартфон під подушку на ніч, пише belnovosti.

Чому не можна класти телефон під подушку

Напевно, про негативний вплив електромагнітних хвиль від телефону на роботу вашого мозку ви вже чули, але це не єдина причина. Крім цього, можуть розпочатися проблеми зі сном, а також підвищиться тривожність, що негативно впливає на нервову систему.

Проте й на цьому не все. Також від "спільного" сну страждає і телефон. Якщо тримати його під подушкою всю ніч, існує ризик перегріву акумулятора, що може призвести навіть до загоряння гаджета.

Нагадаємо, що фахівці рекомендують припиняти використання смартфонів/планшетів/комп’ютерів щонайменше за годину до сну.

Також нагадаємо, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна "подовжити" час життя батареї на смартфоні.