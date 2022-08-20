Microsoft готовится удивить пользователей "новинками" в Windows 11: о чем речь

В обновленной "операционке" появятся папки в "Пуске", также будет модернизирован "Диспетчер задач", и не только

Пока компания Apple готовится к презентации нового поколения "айфонов", ее извечная соперница Microsoft также не сидит сложа руки и намерена выпустить следующее большое обновление Windows 11 версии 22H2 в сентябре.

Об этом сообщили инсайдеры, знакомые с планами "микромелких".

По их словам, Microsoft тестировала Windows 11 22H2 в течение нескольких месяцев, и планирует в новой версии "несколько важных улучшений".

Речь идет о таких моментах, как возможность использования папок в меню "Пуск"; перетаскивание файлов на панель задач; новая версия знаменитого "Диспетчера задач" с новыми опциями контроля потребления системой ресурсов. Кроме того, планируется внедрить системы улучшения макетов и функции перетаскивания окон, а также новые сенсорные жесты и анимацию.

Новый вид меню Пуск

Кроме того, потребителю пообещали новую функцию специальных возможностей Live Captions, которая должна улучшить использование девайсов слабослышащими людьми.

Еще одним новшеством станет наличие вкладок для "Проводника".

Тем фанатам Microsoft, кто не хочет ждать сентября, предложено протестить предварительную версию Windows 11 22H2 через программу бета-тестирования. Но могут ли принять в испытаниях участие украинцы, не известно.

Напомним, что вне зависимости от того, какой вы пользуетесь "операционкой", при работе с электронной техникой нужно соблюдать одно важное правило, о котором многие пользователи обычно забывают.