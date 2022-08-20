Microsoft готується здивувати користувачів "новинками" у Windows 11: про що йдеться

В оновленій "операційці" з’являться папки в "Пусці", також буде модернізовано "Диспетчер завдань", і не лише

Поки компанія Apple готується до презентації нового покоління "айфонів", її споконвічна суперниця Microsoft також не сидить склавши руки і має намір випустити наступне велике оновлення Windows 11 версії 22H2 у вересні.

Про це повідомили інсайдери, знайомі з планами "мікродрібних".

За їх словами, Microsoft тестувала Windows 11 22H2 протягом кількох місяців, і планує у новій версії "кілька важливих покращень".

Йдеться про такі моменти, як можливість використання папок у меню "Пуск"; перетягування файлів на панель завдань; нова версія знаменитого "Диспетчера завдань" із новими опціями контролю споживання системою ресурсів. Крім того, планується впровадити системи покращення макетів та функції перетягування вікон, а також нові сенсорні жести та анімацію.

Новий вид меню Пуск

Крім того, споживачеві пообіцяли нову функцію спеціальних можливостей Live Captions, яка повинна покращити використання девайсів людьми з слабким слухом.

Ще одним нововведенням стане наявність вкладок для "Провідника".

Тим фанатам Microsoft, хто не хоче чекати вересня, запропоновано протестувати попередню версію Windows 11 22H2 через програму бета-тестування. Але чи можуть взяти участь у випробуваннях українці, не відомо.

Нагадаємо, що незалежно від того, якою ви користуєтеся "операційною", при роботі з електронною технікою потрібно дотримуватися одного важливого правила, про яке багато користувачів зазвичай забувають.