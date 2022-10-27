ВСУ получили израильские Smart Shooter: чем они знамениты и как работают

Системы работают по принципу "один выстрел — один удар"

Украинские военные получили еще одно эффективное оружие — израильские суперточные системы Smart Shooter. На поле воздушного боя они идеально подходят для обнаружения и уничтожения иранских дронов Shahed, которым в последнее время российские оккупанты атакуют украинские города.

Smart Shooter работает по принципу "один выстрел — один удар", передает израильское издание Debka. Система управляется искусственным интеллектом и системой передовых радаров, с помощью которых он с легкостью может обнаружить беспилотники, а затем их уничтожить. Отмечается, что украинские воины уже успешно используют Smart Shooter против иранских дронов-камикадзе.

Впервые Smart Shooter представили ​​в 2022 году на военной выставке в Париже и впервые она была активирована в сентябре 2022 года. Высота "умной" системы составляет 95 см, а вес — примерно 75 кг. Также существуют версии с меньшим весом, их устанавливают на пушки и пулеметы.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало о слабостях и преимуществах немецкой САУ, которую ВСУ применяют на фронте.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что ВСУ успешно применили новое оружие, полученное от США.