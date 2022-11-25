Норвегия передаст Украине САУ М109: чем они интересны (фото)
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Украинским военным продолжают помогать оружием ранзные страны
Украина получит очередную помощь от Норвегии. С начала полномасштабного вторжения россии Норвегия уделяла первоочередное внимание поддержке нашей страны вооружением и боеприпасами. На сей раз наша страна получит сухпайки, зимние комплекты одежды, а также оружие, в числе которого будет САУ М109.
Самоходная установка M109 — это американская самоходная артиллерийская установка, класса самоходных гаубиц. Такие САУ Норвегия уже передавала Украине в количестве 22 штук летом 2022 года. Об этом сообщает TV2.
М109 получила распространение в войсках стран НАТО, также САУ появлялась в больших количествах в ряде других стран и применялась во многих региональных конфликтах. А в настоящее время она находится на вооружении более чем в 40 странах.
Характеристики:
Вес: 28,8 тонны;
Длина ствола: 39 калибров;
Дальность огня: до 30 км;
Максимальная скорость: до 65 км/ч;
Мощность двигателя: 440 л. с.;
Экипаж: 6 человек.
Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что Великобритания передала Украине ракеты Brimstone 2. Ракеты являются более дальнобойными, чем их предыдущая версия.