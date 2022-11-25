Норвегия передаст Украине САУ М109: чем они интересны (фото)

Украинским военным продолжают помогать оружием ранзные страны

Украина получит очередную помощь от Норвегии. С начала полномасштабного вторжения россии Норвегия уделяла первоочередное внимание поддержке нашей страны вооружением и боеприпасами. На сей раз наша страна получит сухпайки, зимние комплекты одежды, а также оружие, в числе которого будет САУ М109.

Самоходная установка M109 — это американская самоходная артиллерийская установка, класса самоходных гаубиц. Такие САУ Норвегия уже передавала Украине в количестве 22 штук летом 2022 года. Об этом сообщает TV2.

САУ М109. Фото - TV2.

М109 получила распространение в войсках стран НАТО, также САУ появлялась в больших количествах в ряде других стран и применялась во многих региональных конфликтах. А в настоящее время она находится на вооружении более чем в 40 странах.

Характеристики:

Вес: 28,8 тонны;

Длина ствола: 39 калибров;

Дальность огня: до 30 км;

Максимальная скорость: до 65 км/ч;

Мощность двигателя: 440 л. с.;

Экипаж: 6 человек.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что Великобритания передала Украине ракеты Brimstone 2. Ракеты являются более дальнобойными, чем их предыдущая версия.