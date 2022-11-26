Сапфир или подделка? "Самые защищённые смарт-часы Apple" проверили на прочность (видео)

Эксперимент немного разочаровал знатоков

Пока украинцев интересует вопрос о том, как зарядить смартфон без света, избалованные пользователи западных стран озабочены другой проблемой – они проверяют, а не обманывают ли их производители, приписывая своим изделиям вымышленные характеристики.

Так, популярный техноблогер Зак Нельсон испытать на прочность Apple Watch Ultra — самые дорогие и защищённые смарт-часы "яблочной" компании. Ведь по заверениям Apple, у данных часов — прочный титановый корпус и устойчивое к царапинам сапфировое стекло. Последнее "ломатель смартфонов" и решил проверить.

Для этого автор YouTube-канала JerryRigEverything взял Diamond Selector 2 — профессиональный прибор для тестирования драгоценных камней и сапфировых стёкол на подлинность. Для наглядности Зак показал, что стекло в камерах iPhone 14 действительно сделано из сапфира, а в Pixel 7 Pro — нет. Аналогичный трюк он провернул с кольцами своей жены, в одном из которых установлен цирконий, а во втором — настоящий бриллиант, а также с парой обычных часов.

Прибор показал, что в Apple Watch Ultra используется синтетическое сапфировое стекло. Затем блогер решил проверить это на практике, использовав разные по твёрдости кернеры. Инструмент под номером 6 начал оставлять небольшие царапины на экране часов, которые стали только сильнее и заметнее при контакте с "семёркой" и "восьмёркой". У настоящего сапфира царапины должны появляться только начиная с отметки 8. Такое же наблюдается и в объективах камер смартфонов Apple. Следовательно, это не сапфир в чистом виде, а скорее искусственно синтезированный материал, приближённый по свойствам к натуральному.

Но получив такие "важные" для него результаты, блогер уже не мог остановиться, и заодно протестировать Samsung Galaxy Watch5 и Garmin Fenix 7 Solar. Часы от Samsung немного лучше сопротивляются царапинам, нежели Apple Watch Ultra, а вот Garmin Fenix 7 Solar продемонстрировали наилучший результат, доказав, что в них используется самое настоящее сапфировое стекло.

Напомним, ранее техноблогер Хью Джеффрис составил рейтинг ремонтопригодности смартфонов 2022 года.