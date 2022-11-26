Сапфір чи підробка? "Найзахищеніший смарт-годинник Apple" перевірили на міцність (відео)

Експеримент трохи розчарував знавців

Поки українців цікавить питання про те, як зарядити смартфон без світла, користувачі західних країн стурбовані іншою проблемою – вони перевіряють, а чи не обманюють їх виробники, приписуючи своїм виробам вигадані характеристики.

Так, популярний техноблогер Зак Нельсон випробувати на міцність Apple Watch Ultra — найдорожчий і захищений смарт-годинник "яблучної" компанії. Адже за запевненнями Apple, у цього годинника — міцний титановий корпус і стійке до подряпин сапфірове скло. Останнє "ламатель смартфонів" і вирішив перевірити.

Для цього автор YouTube-каналу JerryRigEverything взяв Diamond Selector 2 — професійний прилад для тестування дорогоцінного каміння та сапфірового скла на справжність. Для наочності Зак показав, що скло в камерах iPhone 14 справді зроблено із сапфіру, а в Pixel 7 Pro – ні. Аналогічний трюк він провернув із обручками своєї дружини, в одій з яких встановлено цирконій, а в другій — справжній діамант, а також із парою звичайних годинників.

Прилад показав, що в Apple Watch Ultra використовується синтетичне сапфірове скло. Потім блогер вирішив перевірити це на практиці, використавши різні за твердістю кернери. Інструмент під номером 6 почав залишати невеликі подряпини на екрані годинника, які ставали тільки помітнішими при контакті з "сімкою" і "вісімкою". У справжнього сапфіру подряпини повинні з’являтися тільки з позначки 8. Таке ж спостерігається і в об’єктивах камер смартфонів Apple. Отже, це не сапфір у чистому вигляді, а скоріше штучно синтезований матеріал, наближений за властивостями до натурального.

Але отримавши такі "важливі" для нього результати, блогер вже не міг зупинитися, і заразом протестував Samsung Galaxy Watch5 і Garmin Fenix 7 Solar. Годинник від Samsung трохи краще чинить опір подряпинам, ніж Apple Watch Ultra, а ось Garmin Fenix 7 Solar продемонстрували найкращий результат, довівши, що в них використовується справжнісіньке сапфірове скло.

Нагадаємо, раніше техноблогер Х’ю Джефріс склав рейтинг ремонтопридатності смартфонів 2022 року.