Анонимность обойдется дорого: стоит ли покупать виртуальный номер для Telegram

Виртуальный номер позволит быть независимым от страны пребывания и мобильного оператора

В прошлом году в Telegram, который активно используется в том числе и украинскими спецслужбами для работы с контингентом потенциальных пленных россиян, появилась услуга виртуального номера.

Такая услуга, рассказывает "Хабр", позволяет авторизоваться в мессенджере без сим‑карты.

Он не зависит от мобильных операторов и не привязывается к паспортным данным человека. Конечно, это не гарантирует полную анонимность, но пригодится, например, при переезде в другую страну, когда поменяется оператор и контакты. Кроме того, поможет избавиться от надоедливого спама.

Доступ к номеру всегда будет только у человека, его не передадут кому‑то другому. Но использовать его получится только для создания нового аккаунта в Telegram или для уже существующего профиля. В других сервисах такой номер не сработает.

Персональные виртуальные номера Telegram обойдутся недёшево. Они продаются через аукционную площадку Fragment, которую разработчики мессенджера изначально запустили для продажи уникальных пользовательских имён.

Для покупки и продажи номеров на Fragment используется исключительно криптовалюта TON. Это альткоин, разработанный при участии Telegram и работающий на одноимённом блокчейне.

Стандартный виртуальный номер для Telegram стоит 9 TON, или 19,12 доллара. Комбинация состоит из произвольных символов, сгенерированных случайным образом. Неизменным остаётся только префикс +888. Готовые красивые номера команда мессенджера выставила на аукцион. Ставки доходят до десятков тысяч долларов, а вот обычные варианты можно приобрести быстро без торгов.

Купленный номер будет храниться в криптокошельке как NFT. При желании его также можно выставить на аукцион и продать.

Для привязки виртуального номера к новому или старому аккаунту у пользователя должна быть установлена самая свежая версия Telegram. Авторизоваться можно сразу на нескольких устройствах, как и с обычным телефонным номером.

Стоит ли покупать виртуальный номер для Telegram

Благодаря виртуальному номеру злоумышленники не определят по нему местоположение человека. Номер не зависит от операторов связи и не прикрепляется к настоящему имени. Номер сохраняется как NFT на базе блокчейна TON. Купленную комбинацию никому не передадут, при этом вы можете заработать, если у вас получится перепродать её подороже на аукционе. Дополнительный слой анонимности может пригодиться активным пользователям Telegram, которые опасаются за сохранность своего аккаунта и данных.

При этом виртуальные номера для Telegram не дают премиальный статус. Также смущает их высокая стоимость, даже случайно сгенерированных. Возможно, это оградит от огромного количества анонимных спамеров, но полностью проблему точно не решит. Кроме того, виртуальный номер ограничен экосистемой Telegram — у него нет свойств полноценного телефонного контакта, его можно использовать только для аккаунта в одном мессенджере.

Обычный мобильный при желании можно просто скрыть от всех через настройки профиля, а также активировать двухфакторную аутентификацию. К тому же манипуляции с криптовалютой могут оттолкнуть неопытных пользователей. Тем более что TON не так распространена по сравнению с ее другими видами.

Поэтому нужно учитывать все эти моменты и решать, насколько интересна новая фишка Telegram. Возможно, будет достаточно уже имеющихся средств для защиты и анонимности.

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