Анонімність коштуватиме дорого: чи варто купувати віртуальний номер для Telegram

Віртуальний номер дозволить бути незалежним від країни перебування та мобільного оператора

Торік у Telegram, який активно використовується , зокрема, й українськими спецслужбами для роботи з контингентом потенційних полонених росіян, з’явилася послуга віртуального номера.

Така послуга, розповідає Хабр, дозволяє авторизуватися в месенджері без сім-карти.

Він не залежить від мобільних операторів та не прив’язується до паспортних даних людини. Звичайно, це не гарантує повну анонімність, але стане в нагоді, наприклад, при переїзді в іншу країну, коли зміниться оператор та контакти. Крім того, допоможе позбутися надокучливого спаму.

Доступ до номера завжди буде тільки у людини, його не передадуть комусь іншому. Але використовувати його вийде тільки для створення нового облікового запису в Telegram або для вже існуючого профілю. В інших сервісах такий номер не спрацює.

Персональні віртуальні номери Telegram обійдуться недешево. Вони продаються через аукціонний майданчик Fragment, який розробники месенджера спочатку запустили для продажу унікальних імен.

Для купівлі та продажу номерів на Fragment використовується тільки криптовалюта TON. Це альткоїн, розроблений за участю Telegram і працює на однойменному блокчейні.

Стандартний віртуальний номер для Telegram коштує 9 TON, або 19,12 доларів. Комбінація складається з довільних символів, згенерованих випадковим чином. Незмінним залишається лише префікс +888. Готові красиві номери месенджера виставила на аукціон. Ставки сягають десятків тисяч доларів, а ось звичайні варіанти можна придбати швидко без торгів.

Куплений номер зберігатиметься у криптогаманці як NFT. За бажання його також можна виставити на аукціон та продати.

Для прив’язки віртуального номера до нового або старого облікового запису у користувача має бути встановлена найсвіжіша версія Telegram. Авторизуватися можна одразу на кількох пристроях, як і зі звичайним телефонним номером.

Чи варто купувати віртуальний номер для Telegram

Завдяки віртуальному номеру зловмисники не визначать місце розташування людини. Номер не залежить від операторів зв’язку та не прикріплюється до цього імені. Номер зберігається як NFT на базі блокчейну TON. Куплену комбінацію нікому не передадуть, при цьому ви можете заробити, якщо вам вдасться перепродати його дорожче на аукціоні. Додатковий шар анонімності може стати в нагоді активним користувачам Telegram, які побоюються за збереження свого облікового запису та даних.

При цьому віртуальні номери для Telegram не надають преміального статусу. Також бентежить їхня висока вартість, навіть випадково згенерованих. Можливо, це убезпечить від величезної кількості анонімних спамерів, але цілком проблему точно не вирішить. Крім того, віртуальний номер обмежений екосистемою Telegram — він не має властивостей повноцінного телефонного контакту, його можна використовувати тільки для облікового запису в одному месенджері.

Звичайний мобільний за бажанням можна просто приховати від усіх через налаштування профілю, а також активувати двофакторну автентифікацію. До того ж, маніпуляції з криптовалютою можуть відштовхнути недосвідчених користувачів. Тим паче що TON не досить поширена у порівнянні з іношою "криптою".

Тому потрібно враховувати всі ці моменти та вирішувати, наскільки цікава нова фішка Telegram. Можливо, буде достатньо коштів для захисту та анонімності.

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