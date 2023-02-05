Готовимся к зиме следующего года: разработаны "жидкие" окна, которые экономят до 50% электроэнергии в доме

На разработку окон нового типа ученых вдохновили кальмары

Пока украинцы делятся различными лайф-хаками по поводу того, как утеплить окна, чтобы из них не дуло, а также чтобы сохранить побольше тепла, учёные из Университета Торонто под руководством профессора Бена Хаттона разработали новую версию умных окон, которые помогут данный вопрос без различного рода "тряпочек", губок и т.д.

О своей разработке коллеги и студенты Хаттона рассказали в LinkedIn.

Они честно признаются, что на создание окон с несколькими режимами энергосберегающей светофильтрации их вдохновили кальмары, способные перемещать пигменты в клетках под кожей, меняя её между прозрачным и непрозрачным состояниями.

Отмечается, что новый прототип использует несколько сложенных друг на друга листов прозрачного пластика, каждый из которых имеет сеть микроканалов толщиной в миллиметр, проходящую через него. Закачивая жидкости с различными пигментами в каналы каждого листа, можно выбирать различные комбинации оптических качеств окна в целом. Например, путём выкачивания пигмента, блокирующего видимый свет, из одного листа, и пигмента, блокирующего инфракрасное излучение, в другой, можно настроить окно таким образом, чтобы оно пропускало видимый свет и блокировало инфракрасное излучение, что было бы полезно летом.

Кроме того, закачка светорассеивающего пигмента в другой лист или из него, регулирует мягкость или резкость видимого солнечного света в комнате.

Сделав подсчёты на компьютерных моделях, учёные выяснили, что даже если бы "жидкие" окна использовались только для модуляции передачи инфракрасного света, здание потребляло бы примерно на 25% меньше энергии на отопление, охлаждение и освещение в год.

А если бы окна также использовались для контроля видимого света, эта цифра выросла бы примерно до 50%. Это достаточно веские показатели, чтобы всерьёз задуматься о глобальном производстве подобных окон.

Будем надеяться, что такие окна появятся в послевоенной Украине, когда начнется мощное восстановление разрушенного войной жилья и отстройка объектов инфраструктуры.