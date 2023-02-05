Готуємось до зими наступного року: розроблено "рідкі" вікна, які економлять до 50% електроенергії в будинку

На розробку вікон нового типу вчених надихнули кальмари

Поки українці діляться різними лайф-хаками з приводу того, як утеплити вікна, щоб з них не дуло, а також щоб зберегти більше тепла, вчені з Університету Торонто під керівництвом професора Бена Хаттона розробили нову версію розумних вікон, які допоможуть вирішити це питання без різного роду "ганчірочок", губок і т.д.

Про свою розробку колеги та студенти Хаттона розповіли у LinkedIn.

Вони чесно зізнаються, що на створення вікон з кількома режимами енергозберігаючої світлофільтрації їх надихнули кальмари, здатні переміщати пігменти в клітинах під шкірою, змінюючи її між прозорим і непрозорим станами.

Зазначається, що новий прототип використовує кілька складених один на одного листів прозорого пластику, кожен з яких має мережу мікроканалів завтовшки з міліметр, які проходить через нього. Закачуючи рідини з різними пігментами до каналів кожного листа, можна вибирати різні комбінації оптичних якостей вікна в цілому. Наприклад, шляхом викачування пігменту, що блокує видиме світло, з одного листа, і пігменту, що блокує інфрачервоне випромінювання, в іншій, можна налаштувати вікно таким чином, щоб воно пропускало видиме світло і блокувало інфрачервоне випромінювання — а це корисно влітку.

Крім того, закачування світлорозсіювального пігменту в інший лист або з нього регулює м’якість або різкість видимого сонячного світла в кімнаті.

Зробивши підрахунки на комп’ютерних моделях, вчені з’ясували, що навіть якби рідкі вікна використовувалися тільки для модуляції передачі інфрачервоного світла, будівля споживала б приблизно на 25% менше енергії на опалення, охолодження і освітлення на рік.

А якби вікна також використовувалися для контролю видимого світла, ця цифра зросла приблизно до 50%. Це досить вагомі показники, щоб серйозно задуматися про глобальне виробництво подібних вікон.

Сподіватимемося, що такі вікна з’являться у повоєнній Україні, коли почнеться потужне відновлення зруйнованого війною житла та відбудова об’єктів інфраструктури.