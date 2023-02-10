Телефон будет жить: лайфхаки, которые помогут продлить зарядку гаджета во время отключения электричества

Держите телефон заряженным во время отключения электроэнергии с помощью этих советов

Во время отключений электричества очень важно, чтобы мобильный телефон был заряжен, ведь благодаря этому гаджету без света можно узнать новости и при необходимости вызвать скорую или спасателей. Поэтому во время блэкаута нужно делать все, чтобы поддерживать смартфон в рабочем состоянии.

Несколькими простыми способами, как сохранить ваш телефон в рабочем заряженном состоянии во время отключений света поделился портал ajc.com.

Зарядите ноутбук. Если у вас пропало питание, включите ноутбук (но не разблокируйте экран) и используйте его для зарядки телефона.

Если у вас пропало питание, включите ноутбук (но не разблокируйте экран) и используйте его для зарядки телефона. Держите телефон в "Режиме низкого энергопотребления". Этот параметр будет использовать гораздо меньше энергии.

Используйте свой автомобиль для зарядки телефона.

Используйте внешнее зарядное устройство (павербанк). Если у вас его нет, советуем приобрести.

Если у вас его нет, советуем приобрести. Следите за тем, чтобы телефон был заряжен на протяжении дня, и не допускайте его разрядки, особенно если у вас нет вариантов, как его экстренно зарядить.

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