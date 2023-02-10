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Телефон будет жить: лайфхаки, которые помогут продлить зарядку гаджета во время отключения электричества

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как сохранить заряд телефона во время отключений света Новость обновлена 10 февраля 2023, 12:08
Как сохранить заряд телефона во время отключений света. Фото fiverr.com

Держите телефон заряженным во время отключения электроэнергии с помощью этих советов

Во время отключений электричества очень важно, чтобы мобильный телефон был заряжен, ведь благодаря этому гаджету без света можно узнать новости и при необходимости вызвать скорую или спасателей. Поэтому во время блэкаута нужно делать все, чтобы поддерживать смартфон в рабочем состоянии.

Несколькими простыми способами, как сохранить ваш телефон в рабочем заряженном состоянии во время отключений света поделился портал ajc.com.

  • Зарядите ноутбук. Если у вас пропало питание, включите ноутбук (но не разблокируйте экран) и используйте его для зарядки телефона.
  • Держите телефон в "Режиме низкого энергопотребления". Этот параметр будет использовать гораздо меньше энергии.
  • Используйте свой автомобиль для зарядки телефона.
  • Используйте внешнее зарядное устройство (павербанк). Если у вас его нет, советуем приобрести.
  • Следите за тем, чтобы телефон был заряжен на протяжении дня, и не допускайте его разрядки, особенно если у вас нет вариантов, как его экстренно зарядить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 4 причинах, по которым телефон может слишком медленно заряжаться. Устранить такую проблему достаточно просто, главное — узнать, в чем причина.

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#Мобильный телефон #Телефон #Отключения света #Отключения электроэнергии