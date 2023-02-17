Простейшие трюки, которые помогут сэкономить заряд телефона: вы об этом даже не догадывались
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Уловки, которые помогут заряду батареи держаться несколько дней
Сейчас ситуация со светом немного стабилизировалась, однако все равно нужно быть готовым к любой ситуации. Поскольку телефоны уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, нужно постоянно держать их запряженными. Чтобы ваш гаджет не сел в самых неподходящий момент, делимся советами, как продлить его заряд.
Существует несколько простейших трюков, о которых многие даже не догадываются, пишет Ukr.Media. К примеру, даже заставка, которая стоит у вас на экране может помочь вам сэкономить заряд батареи. Как — читайте далее.
Как сэкономить зарядку телефона
- Не ставьте яркие обои
Расход заряда батареи сильно увеличивается, если у вас стоит какая-то яркая или еще и "живые" обои. А все потому, что за день вы явно не раз включаете экран, чтобы просмотреть время, проверить или прочитать сообщения или уведомления. Лучше отдать предпочтение черно-белой заставке.
- Уберите автоматический поворот экрана
Не каждый знает, что эта функция очень "прожорливая". За нее отвечает датчик, называемый акселерометром. Чтобы сэкономить заряд, его желательно отключить.
- Закрывайте приложения
Следите за тем, чтобы приложения были закрыты, а не свернуты. Иначе они будут продолжать работать в фоновом режиме, а это в свою очередь потребляет заряд батареи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть возможность и вовсе запретить тем или иным программам доступ к аккумулятору телефона в фоновом режиме. Такой шаг заметно сэкономить заряд.