Простейшие трюки, которые помогут сэкономить заряд телефона: вы об этом даже не догадывались

Уловки, которые помогут заряду батареи держаться несколько дней

Сейчас ситуация со светом немного стабилизировалась, однако все равно нужно быть готовым к любой ситуации. Поскольку телефоны уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, нужно постоянно держать их запряженными. Чтобы ваш гаджет не сел в самых неподходящий момент, делимся советами, как продлить его заряд.

Существует несколько простейших трюков, о которых многие даже не догадываются, пишет Ukr.Media. К примеру, даже заставка, которая стоит у вас на экране может помочь вам сэкономить заряд батареи. Как — читайте далее.

Как сэкономить зарядку телефона

Не ставьте яркие обои

Расход заряда батареи сильно увеличивается, если у вас стоит какая-то яркая или еще и "живые" обои. А все потому, что за день вы явно не раз включаете экран, чтобы просмотреть время, проверить или прочитать сообщения или уведомления. Лучше отдать предпочтение черно-белой заставке.

Уберите автоматический поворот экрана

Не каждый знает, что эта функция очень "прожорливая". За нее отвечает датчик, называемый акселерометром. Чтобы сэкономить заряд, его желательно отключить.

Закрывайте приложения

Следите за тем, чтобы приложения были закрыты, а не свернуты. Иначе они будут продолжать работать в фоновом режиме, а это в свою очередь потребляет заряд батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть возможность и вовсе запретить тем или иным программам доступ к аккумулятору телефона в фоновом режиме. Такой шаг заметно сэкономить заряд.