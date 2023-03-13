Готовимся к внедрению 5G: как новая технология изменит мир мобильной индустрии

Влияние нового стандарта проявится в трех трендах на рынке

Несмотря на то, что технология 5G была представлена почти пять лет назад, в Украине внедрение только недавно начало набирать обороты – к примеру, для подключения спутникового ТВ-тюнера со встроенным модулем Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11 a/b/g/n 2.4G/5G.

Тем не менее, данная технология окажет ощутимое влияние на развитие мобильной индустрии в ближайшие годы, пишет портал Gizmochina.

В частности, по мнению опрошенных порталом экспертов, это влияние проявится в трех трендах.

1. Новые технологии в смартфонах

Свойства сетей 5G, в том числе низкая задержка и улучшенные скорости загрузки и выгрузки данных, вероятно, приведут к массовому внедрению приложений виртуальной реальности (VR). Эти технологии существуют уже давно, но их возможности ограничены старыми поколениями мобильных сетей.

2. Большее покрытие

Телекоммуникационные гиганты могут развернуть 5G, используя имеющуюся экосистему, а также расширяя возможности подключения к сотовым сетям.

3. Смартфоны станут доступнее

Не исключено, что телекоммуникационные компании предложат более привлекательные опции для клиентов, желающих перейти на новый смартфон 5G. Кроме того, сами производители телефонов будут выпускать более доступные модели.

Такие, к примеру, как новая модификация One Plus.

В то же время украинцам, пожалуй, стоит быть реалистами и понимать тот факт, что до окончания войны ни о каком внедрении технологии 5G не может быть и речи, и пока что мы будем вынуждены решать куда более простые задачи.