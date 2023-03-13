Готуємось до впровадження 5G: як нова технологія змінить світ мобільної індустрії

Вплив нового стандарту виявиться у трьох трендах на ринку

Незважаючи на те, що технологія 5G була представлена майже п’ять років тому, в Україні впровадження тільки нещодавно почало набирати обертів – наприклад, для підключення супутникового ТВ-тюнера з вбудованим Wi-Fi модулем з підтримкою стандартів 802.11 a/b/g/n 2.4 G/ 5G.

Тим не менш, дана технологія вплине на розвиток мобільної індустрії в найближчі роки, пише портал Gizmochina.

Зокрема, на думку опитаних порталом експертів, цей вплив виявиться у трьох трендах.

1. Нові технології у смартфонах

Властивості мереж 5G, у тому числі низька затримка та покращені швидкості завантаження та вивантаження даних, ймовірно, призведуть до масового впровадження додатків віртуальної реальності (VR). Ці технології існують вже давно, але їх можливості обмежені старими поколіннями мобільних мереж.

2. Більше покриття

Телекомунікаційні гіганти можуть розгорнути 5G, використовуючи наявну екосистему, а також розширюючи можливості підключення до стільникових мереж.

3. Смартфони стануть доступнішими

Не виключено, що телекомунікаційні компанії запропонують привабливіші опції для клієнтів, які бажають перейти на новий смартфон 5G. Крім того, самі виробники телефонів випускатимуть більш доступні моделі.

Такі, наприклад, як нова модифікація One Plus.

У той же час українцям, певно, варто бути реалістами і розуміти той факт, що до закінчення війни про жодне впровадження технології 5G не може бути й мови, і поки що ми будемо змушені вирішувати куди простіші завдання.