Глючит телефон: как найти проблемное приложение, перезапуская смартфон в особом режиме

Для различных моделей телефонов с ОС Android запуск в безопасном режиме может отличаться

При эксплуатации телефона с ним могут произойти разные неприятности. Например, начнет мерцать экран. Такую проблему можно исправить самостоятельно, в частности, перезапустив телефон в безопасном режиме.

Однако найти причину проблем можно не только для такой неполадки. Поддержка Google рекомендует использовать такой метод обнаружения проблем при самостоятельном перезапуске телефона, зависании, аварийной остановке работы или медлительности.

Запуститься в безопасном режиме можно на разных телефонах на ОС Android по-разному. В некоторых моделях это можно сделать, нажав громкость вниз при запуске стартового экрана, в частности у Samsung. В то время как у Sony предложение перезагрузить в безопасном режиме появляется при удерживании кнопки "выключения".

Если при запуске в безопасном режиме проблема исчезла — виновно одно из загруженных приложений. При выходе из безопасного режима (для большинства гаджетов это обычная перезагрузка) нужно проверить приложения. По одному можно удалять и после каждого перезапускать телефон и пользоваться им определенное время, чтобы проверить, не исчезла ли проблема. Найдя приложение, которое вызывает глюки, другие можно будет установить обратно.

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