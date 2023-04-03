Глючить телефон: як знайти проблемний додаток перезапускаючи смартфон в особливому режимі

Для різних моделей телефонів з Android запуск в безпечному режимі може відрізнятися

Під час експлуатації телефона з ним можуть статися різні халепи. Наприклад, почне мерехтіти екран. Таку проблему можна виправити самостійно, зокрема перезапустивши телефон у безпечному режимі.

Та знайти причину проблем можна не тільки для такої неполадки. Підтримка Google рекомендує використовувати такий метод виявлення негараздів при самостійному перезапуску телефона, зависанні, аварійній припинці роботи чи повільності.

Запуститися у безпечному режимі можна на різних телефонах на ОС Android по різному. В деяких моделях це можна зробити натиснувши гучність вниз при запуску стартового екрана, зокрема у Samsung. Тоді як у Sony пропозиція перезавантажити в безпечному режимі з’являється при утриманні кнопки "вимкнення".

Якщо при запуску у безпечному режимі проблема зникла — винний один із завантажених додатків. При виході із безпечного режиму (для більшості гаджетів це просте перезавантаження) треба перевірити додатки. По одному їх можна видаляти і після кожного перезапускати телефон і користуватись ним певний час, аби перевірити чи не зникла проблема. Знайшовши додаток, який спричиняє глюки — інші можна буде встановити назад.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна зробити з телефоном, аби звук був краще. Також варто перевірити налаштування телефону — які дані він збирає про вас, ваші дії та розташування.