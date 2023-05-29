Вчера приехали – сегодня ударили? Какими ракетами враг бьет по Киеву

В дневной атаке на столицу могли участвовать несколько типов ракет

В понедельник, 29 мая, Киев подвергся очередному ракетному обстрелу, причем случилось это в неурочное время — днем и неожиданно – до объявления воздушной тревоги. Последнее обстоятельство может говорить о том, что для атаки использовались либо баллистические ракеты "Искандер", либо групповой отстрел зенитных ракет С-300/С-400 "Триумф".

Такое мнение на своем Telegram-канале высказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Также он подчеркивает, что вчера С-400 прибыли в Беларусь.

Действительно, 28 мая ЗРК С-400 "Триумф" был установлен на боевое дежурство примерно в 200 км от границы с Украиной. Таким образом, до Киева ему порядка 350 км, которые ракета С-400 со скоростью от 1000 м/с может преодолеть примерно за 6 минут.

Ранее столица уже подвергалась удару ракет комплекса С-400.

Другим вероятным "кандидатом" на атаку является оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", существующий в двух вариантах – "К" и "М", из которых последний украинской ПВО сбить не удавалось. Правда, это было до прибытия в Украину ЗРК Patriot.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, вероятнее всего, удар был нанесен именно "Искандерами" по баллистической траектории с севера, т.е. из Беларуси, что и объясняет малую разницу между объявлением тревоги и первыми взрывами в небе – около 5 минут. Однако какой из вариантов – "М" или "К" использовался при этом – неизвестно.

Начиная с ночи 28 мая, Киев уже вторые сутки подряд подвергается ракетным обстрелам. В целом же по данным Киевской городской военной администрации эта атака стала 16-й с начала мая.