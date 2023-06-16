Мощная броня и пушка лучше, чем у "Леопарда": почему израильский танк Merkava нужен ВСУ

Израильские танки уникальны для мирового танкостроения в своей универсальности

Сообщение о подготовке первой в истории продажи в Европу свыше 200 израильских танков Merkava Mk2 и Mk3 сразу породило вопрос об их возможной поставке в Украину.

"Телеграф" разобрался, чем так опасен для врагов и хорош для друзей израильский танк.

Хотя впервые "Меркава" (в переводе с иврита — Колесница) начала производиться в 1979 году, варианты Mk2 и Mk3 являются улучшенными модификациями базовой модели.

Так, Mk2 начали выпускать в 1983-м и основной упор сделали на усиление бронирования, оснастив технику накладными экранами с комбинированной бронёй. А в нижней части кормы башни подвесили металлические цепи с шариками. Последние выполняют роль противокумулятивных экранов от поражения танка РПГ и ПТРК, рассеивая огневое воздействие гранат и ракет.

Вторым направлением улучшения стала более надёжная автоматическая трансмиссия и повышенная на 25% емкость топливных баков, что улучшает подвижность и маневренность танка.

Наконец, были установлены более совершенный баллистический вычислитель, новый лазерный дальномер и тепловизор для ведения боя ночью и на более дальних дистанциях.

Вариант Mk3 начал производиться с 1990 года и получил еще больше брони – модульного типа для защиты башни и корпуса. Причем она состоит из новой "специальной" брони, состав которой неизвестен.

Также топливные баки получили бронезащиту, что уменьшает вероятность их возгорания, также установлена система обнаружения лазерного облучения, которая подает сигнал экипажу, и он может решать, как реагировать – например, ставить дымовую завесу или искать и уничтожать облучающую установку.

Еще значительнее усилилось оружие – была установлена 120-мм пушка, схожая с такой же на Leopard-2 и Abrams, но имеющая более удобную отдачу и потому — чуть больше шансов попасть в цель.

При этом система управления огнем не улучшенная, как на Mk2, а полностью новая, с дневным и ночным прицелами, лазерным дальномером, электронным баллистическим вычислителем и датчиками условий стрельбы.

В итоге Merkava Mk3 имеет: вес до 65 тонн (Mk2 – 60 тонн); броню толщиной от 600 до 1200 мм (на уровне лучших мировых танков); мощную 120 мм пушку; отличную систему управления огнем; может перевозить внутри до шести десантников.

В результате израильская "Колесница" остается, пожалуй, самым универсальным боевым танком в мире, способным выполнять массу задач.

Ранее Германия заявила о передаче ВСУ более сотни модернизированных танков Leopard.