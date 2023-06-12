Пока подрывала вражеские танки, получила штраф за нескошенную траву: Татьяне Черновол пришел странный документ

Украинская воин с первых дней войны на фронте уничтожает танки россиян

Старший лейтенант ВСУ командир противотанкового взвода Татьяна Черновол рассказала, что пока она воюет на фронте, ее оштрафовали за не покошенную траву возле дома в Киевской области.

Об этом она рассказала на своей странице в Фейсбук, опубликовав предписание от Горского сельсовета. Воин обязана уплатить 1000 гривен штрафа.

Татьяна Черновол рассказала, что с первых дней полномасштабного вторжения уже не появлялась дома в селе Гора Бориспольского района Киевской области. За этом время на придомовой территории выросло много травы, что нарушает ст.17 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов". Согласно законодательству, высота травы на придомовой территории не должна превышать 15 см.

Командир противотанкового взвода обратилась к землякам с просьбой собрать тысячу гривен и оплатить штраф, пока ее нет дома.

"Дорогие мои земляки села Гора. Прошу, пока мой дом стоит пустотой, потому что я на фронте, соберите 1000 гривен и отдайте Дмитриву, или… засуньте. По вашему общественному выбору. Старший лейтенант Черновол Татьяна. Пришел штраф на 1000 грн за некошеную траву перед забором", — написала она.

Известно, что в апреле 2022 года Татьяна Черновол со "Стугны" уничтожила два российских танка. После этого на ее счету количество подбитой российской техники существенно увеличилось.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, с чем в обычной жизни сталкиваются воины ВСУ и ветераны войны.