Поки підривала ворожі танки, отримала штраф за нескошену траву: Тетяні Чорновіл надійшов дивний документ

Українська воїн із перших днів війни на фронті знищує танки росіян

Старший лейтенант ЗСУ командир протитанкового взводу Тетяна Чорновіл розповіла, що поки вона воює на фронті, її оштрафували за не скошену траву біля будинку на Київщині.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Фейсбуку, опублікувавши припис від Гірської сільради. Воїн зобов’язана сплатити 1000 гривень штрафу.

Тетяна Чорновіл розповіла, що з перших днів повномасштабного вторгнення вже не з’являлася вдома у селі Гора Бориспільського району Київської області. За цей час на прибудинковій території зросло багато трави, що порушує ст.17 Закону України "Про благоустрій населених пунктів". Згідно із законодавством, висота трави на прибудинковій території не повинна перевищувати 15 см.

Командир протитанкового взводу звернулася до земляків із проханням зібрати тисячу гривень та сплатити штраф, поки її немає вдома.

"Дорогі мої земляки села Гора. Прошу, поки мій будинок стоїть пусткою, бо я на фронті, зберіть 1000 гривень і віддайте Дмитріву, чи… засуньте. На ваш громадський вибір. Старший лейтенант Чорновіл Тетяна. Прийшов штраф на 1000 грн за некошену траву перед парканом", — написала вона.

Відомо, що у квітні 2022 року Тетяна Чорновіл зі "Стугни" знищила два російські танки. Після цього на її рахунку кількість підбитої російської техніки суттєво збільшилась.

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