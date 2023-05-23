Скандал із сексом на зупинці у Львові: штраф для хлопця вражає уяву

Раніше хлопець не з’явився на засідання суду і відповідальність понесла лише його подруга, що обурило тоді українців

У лютому у Львові пара вирішила зайнятися сексом на тролейбусній зупинці — хлопець отримав за це "величезний" штраф у розмірі 51 гривні, проте він має заплатити ще й 537 гривень судового збору. Його партнерка "відбулася" ще легше — усним попередженням.

Про це свідчить ухвала Франківського районного суду Львова.

Хлопець, який виявився неповнолітнім, на засідання суду не прийшов, проте його оштрафували.

"Будучи оголеним нижче пояса, вступив у контакт (статеві зносини) з громадянкою, чим порушив громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності", — йдеться в ухвалі суду. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення.

Інцидент стався 25 лютого на зупинці тролейбуса на вул. Кульпарківська, 123. У розпал "кохання" пару "застукала" поліція. Патрульні надали суду відеодокази з місця події.

Раніше за це судили дівчину, хлопець тоді теж не з’явився на засідання та не отримав покарання. 18-річна львів’янка свою провину визнала та отримала усне попередження за хуліганство. Тоді це викликало суспільний резонанс — українці обурилися, що хлопець уникнув покарання. Як видно з подальшого, ні, але штраф символічний.

Раніше "Телеграф" розповідав про нашумілу історію, коли чоловік відсудив половину вартості грудей дружини під час розлучення. Проте все виявилося не так просто.