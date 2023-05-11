А що, так можна було? Історія із сексом на зупинці у Львові отримала несподіване продовження

Наступне засідання заплановане на 19 травня

У суді Львова пояснили свою позицію у справі про секс на зупинці громадського транспорту, яка обурила громадськість. Там розповіли, чому так сталося, що покарання дістала лише дівчина.

Про це пише "Громадьське", посилаючись на офіційний коментар суду.

Так, у Франківському районному суді Львова пояснили, що не притягнули хлопця до відповідальності за секс на зупинці громадського транспорту, бо той не прийшов на судове засідання.

Зазначається, що суд має матеріали справи про притягнення до відповідальності молодого чоловіка за статтею про дрібне хуліганство, але рішення щодо нього досі немає через вищевказану причину. Наступне засідання заплановане на 19 травня.

Нагадаємо, що через рішення суду Львова притягнути до відповідальності 18-річну дівчину за секс у громадському місці у мережі розгорівся справжній скандал. Багатьох обурило, що хлопець не отримав покарання і запідозрили у такому рішенні ґендерну несправедливість.

Наприклад, ексголова Ради громадського контролю при НАБУ Тетяна Локацька написала наступне: "Не ну, так ще хлопців до рівня табуретки жоден суд не попускав. А насправді дичину. Ї**лися двоє, але до суду одну. Середньовіччя, спалили б за це прямо на зупинці"

Детальніше про ситуацію ви можете прочитати в нашій статті, перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що днями у Львові стався ще один скандал. Мажори слухали російську музику, а за зауваження накинулися з кулаками.

Також ми повідомляли, що скандальна екс-прикордонниця Плантовська нагадала про себе.