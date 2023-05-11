А что, так можно было? История с сексом на остановке во Львове получила неожиданное продолжение

Следующее заседание запланировано на 19 мая

В суде Львова объяснили свою позицию по делу о сексе на остановке общественного транспорта, которая возмутила общественность. Там рассказали, почему так произошло, что наказание получила только девушка.

Об этом пишет "Громадьське", ссылаясь на официальный комментарий суда.

Так, во Франковском районном суде Львова объяснили, что не привлекли парня к ответственности за секс на остановке общественного транспорта, потому что он не пришел на судебное заседание.

Отмечается, что у суда есть материалы дела о привлечении к ответственности молодого человека по статье о мелком хулиганстве, но решения по нему до сих пор нет из-за вышеуказанной причины. Следующее заседание запланировано на 19 мая.

Напомним, что из-за решения суда Львова привлечь к ответственности 18-летнюю девушку за секс в общественном месте в сети разгорелся настоящий скандал. Многих возмутило, то что парень не получил наказание и заподозрили в таком решении гендерную несправедливость.

Например, экс-председатель Совета общественного контроля при НАБУ Татьяна Локацкая написала следующее: "Не ну, так еще ребят до уровня табуретки ни один суд не попускал. А на самом деле дичь. Е**лись двое, но в суд одну. Средневековья, сожгли бы за это прямо на остановке".

Более подробнее о ситуации вы можете прочитать в нашей статье перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что днями во Львове произошел еще один скандал. Мажоры слушали русскую музыку, а за замечания набросились с кулаками.

Также мы сообщали, что скандальная экс-пограничница Плантовская напомнила о себе.