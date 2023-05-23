Скандал с сексом на остановке во Львове: штраф для парня поражает воображение

Ранее парень не явился на заседание суда и ответственность понесла только его подруга, что тогда возмутило украинцев

В феврале во Львове пара решила заняться сексом на троллейбусной остановке — парень получил за это "огромный" штраф в размере 51 гривны, однако он должен заплатить еще и 537 гривен судебного сбора. Его партнерша "отделалась" еще легче — устным предупреждением.

Об этом свидетельствует решение Франковского районного суда Львова.

Парень, который оказался несовершеннолетним, на заседание суде не пришел, однако его все равно оштрафовали.

"Будучи обнаженным ниже пояса, вступил в контакт (половое сношение) с гражданкой, чем нарушил общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности", – сказано в постановлении суда. Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения.

Инцидент произошел 25 февраля на остановке троллейбуса по ул. Кульпарковская, 123. В разгар "любви" пару "застукала" полиция. Патрульные представили суду видеодоказательства с места происшествия.

Ранее за это судили девушку, парень тогда тоже не явился на заседание и не получил наказания. 18-летняя львовянка свою вину признала и получила устное предупреждение за хулиганство. Тогда это вызвало общественный резонанс — украинцы возмутились, что парень избежал наказания. Как видно из дальнейшего — нет, но штраф символический.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нашумевшей истории, когда муж отсудил половину стоимости груди жены при разводе. Однако все оказалось не так просто.