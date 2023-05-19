Суд за грудные импланты в Киеве: всплыли неожиданные детали о супругах

Таким неординарным способом мужчина пытался защитить свои итнтересы в суде

Появились подробности касательно решения суда о том, чтобы отсудить "половину груди" жены при разводе. Выяснилось, бракоразводный процесс был начат еще до войны, а сама женщина претендовала на имущество, которое ей не принадлежит.

Об этом рассказала Тина Грабор в соцсети. Она решила разобраться в том, справедливо ли начали осуждать мужчину за такое решение, и, как выяснилось, не совсем.

Предыстория такова. Мужчина женился во второй раз и за 20 лет брака родились трое детей. За этот период супруги купили две смарт-квартиры по 16,6 кв.м. Но деньги на жилье мужу присылали из-за границы родители и сестра, а также бывшая жена выплачивала долг. В 2007 году семья купила Хюндай Таксон, а после жене сделали операцию по эндопротезированию молочных желез за 3 тысячи евро.

Незадолго до войны, летом 2021 года, женщина оставила детей на отца, а после вторжения россии выехала за границу в неизвестном направлении. Отец подал в суд на алименты, но мать их не платила и образовался долг в размере свыше 100 тысяч гривен.

Однако позже женщина обратилась в суд с иском о разделе имущества – каждому по 1 квартире, ему машину и взыскать в ее пользу компенсацию 1/2 части стоимости авто (130 000 грн.). Однако мужчина подал встречный иск, в котором потребовал оставить себе авто и квартиры, а часть суммы за авто попросил зачислить в счет погашения ее долгов по алиментам. А также потребовал взыскать с нее стоимость одной груди (1500 евро), что в почти уравновешивает стоимость половины авто. Суд принял сторону мужчины, однако долги по алиментам так и не засчитал.

"Следовательно, мужчина защитил свое право собственности на 2 квартиры, оставил за собой автомобиль (что, пожалуй, очень кстати, когда у тебя трое несовершеннолетних детей). Минимизировал сумму компенсации бывшей супруге. Вместо 130 000 за половину машины, должен ей уплатить 36 000 (за вычетом стоимости груди)", — написала Тина Грабор.

По итогу жена осталась должна бывшему мужу алименты на детей, задолженность по которым выросла нас егодняшний день примерно до 150 тысяч гривен. Также она обязана компенсировать расходы на адвоката в сумме 18 тысяч гривен и оплатить судебный сбор в размере 8500 гривен.

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