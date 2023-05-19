Суд за грудні імпланти у Києві: спливли несподівані деталі про подружжя

Таким неординарним способом чоловік намагався захистити свої інтереси у суді

З’явилися подробиці щодо рішення суду про те, щоб відсудити "половину грудей" дружини під час розлучення. З’ясувалося, шлюборозлучний процес було розпочато ще до війни, а сама жінка претендувала на майно, яке їй не належить.

Про це розповіла Тіна Грабор у соцмережі. Вона вирішила розібратися, чи справедливо почали засуджувати чоловіка за таке рішення, і, як з’ясувалося, не зовсім.

Передісторія така. Чоловік одружився вдруге і за 20 років шлюбу народилися троє дітей. За цей період подружжя купило дві смарт-квартири по 16,6 кв. Але гроші на житло чоловікові надсилали з-за кордону батьки та сестра, а також колишня дружина виплачувала борг. У 2007 році сім’я купила Хюндай Таксон, а після дружині зробили операцію з ендопротезування молочних залоз за 3 тисячі євро.

Незадовго до війни, влітку 2021 року, жінка залишила дітей на батька, а після вторгнення росії виїхала за кордон у невідомому напрямку. Батько подав до суду на аліменти, але мати їх не платила та утворився борг у розмірі понад 100 тисяч гривень.

Однак пізніше жінка звернулася до суду з позовом про поділ майна – кожному по 1 квартирі, йому машину та стягнути на її користь компенсацію 1/2 частини вартості авто (130 000 грн.). Проте чоловік подав зустрічний позов, у якому вимагав залишити собі авто та квартири, а частину суми за авто попросив зарахувати у рахунок погашення її боргів за аліментами. А також зажадав стягнути з неї вартість однієї груди (1500 євро), що майже врівноважує вартість половини авто. Суд прийняв бік чоловіка, проте борги за аліментами так і не зарахував.

"Отже, чоловік захистив своє право власності на 2 квартири, залишив за собою автомобіль (що, мабуть, дуже доречно, коли у тебе троє неповнолітніх дітей). Мінімізував суму компенсації колишній дружині. Замість 130 000 за половину машини має їй сплатити 36 000 (за вирахуванням вартості грудей)", — написала Тіна Грабор.

За підсумком дружина залишилася винна колишньому чоловікові аліменти на дітей, заборгованість за якими зросла нас його сьогодні приблизно до 150 тисяч гривень. Також вона зобов’язана компенсувати витрати на адвоката у сумі 18 тисяч гривень та сплатити судовий збір у розмірі 8500 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з’явилися подробиці справи про секс на зупинці у Львові. З’ясувалась кумедна причина, через яку покарання понесла лише дівчина, а хлопця не притягли до відповідальності за дрібне хуліганство.