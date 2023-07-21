Танк Leopard 1А5 для ВСУ – чем они опасны для оккупантов?

Модернизация позволяет бороться им с самыми массовыми танками оккупантов

В пятницу, 21 июля, стало известно о передаче ВСУ первых 10 танков Leopard 1А5 от Германии. Всего Германия должна передать 100 таких танков, но вместе с партиями из других стран ВСУ могут получить до 300 единиц Leopard 1.

Хотя первые Leopard 1 начали производиться еще в 1960-х годах, именно Leopard 1А5 это последняя модификация техники 1987 года. Тогда танк получил самое современное оборудование в виде системы управления огнем Krupp-Atlas Electronik (KAE) EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss (похожую на EMES 15 в Leopard 2), лазерный дальномер. Кроме того — баллистический вычислитель и контрольный блок компьютера. А на стволе был установлен коллиматор для ускорения настройки прицела.

Что это значит?

Так, вместо лазерного дальномера ранее на Леопарде-1 стоял стереоскопический дальномер, при котором наблюдатель пользуясь специальными метками, должен высчитывать дальность. Лазерный же дальномер делает это автоматически и куда быстрее, то есть с его помощью можно быстрее и точнее определить расстояние, прицелиться и попасть в цель.

Минусом Leopard 1А5 является разве что его старая 105-мм пушка, в то время как сейчас более подходящим калибром считаются 120 мм. Тем не менее для орудия созданы многие бронебойные снаряд, например, оперенные снаряды DM23 та DM33 с вольфрамом, способные пробивать по разным данным от 350 до 550 мм стальной брони. Этого с лихвой хватит для поражения танков Т-54/55 и Т-62, ставшие едва ли не основой танкового парка оккупантов.

Тот самый Leopard 1А5

Чуть сложнее придется с Т-72, их лобовая броня держит удар DM23 та DM33, но можно постараться ударить в борт или корму, где толщина бронезащиты всего около 100 мм.

При этом как подчеркивает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, украинцы могут и сами улучшать получаемые Leopard 1А5. Прежде всего путем наращивания на него комплекта брони динамической защиты (ДЗ) "Контакт-1".

"Так или иначе, а танку нужна ДЗ. С учётом наличия ослабленных зон, но при этом тоннаже боевой машины в 42,5 тонны и наличии довольно неплохого 10-цилиндрового дизеля MTU MB 838 CaM-500 на 830 л.с. на данный танк вполне можно без серьёзного вреда мобильности навесить 2-2,5 тонны допмассы. И пускай это будет именно "Контакт-1", — пишет эксперт. https://t.me/zloyodessit/19668

Тем временем поставляемые США БМП M2A2 Bradley выдерживают прямые попадания танковых снарядов Т-72 оккупантов.