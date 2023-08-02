Как правильно заряжать телефон: лайфхаки и советы, которые сохранят ваш гаджет

Нужно ли заряжать телефон на 100%, действительно ли необходимо прерывать зарядку и как сохранить батарею: полезный лайфхак.

Современную жизнь сложно представить без смартфона. Чтобы продлить жизнь своему любимому гаджету, следует соблюдать несколько простых правил.

На работу батареи в мобильном телефоне влияет много факторов, один из которых – правильная зарядка. Чтобы достичь максимального заряда и длительной работы аккумулятора, важно прислушиваться к советам специалистов.

Не переусердствуйте с зарядкой

Большинство современных телефонов оснащено системой защиты батареи от перезаряжания. Впрочем, если вы заряжаете его каждый день, вашего устройства надолго может не хватить.

Как известно, для современных литий-ионных аккумуляторов не рекомендуется регулярно заряжать аккумулятор до 100% и разряжать его до 0%. Потенциально это может привести к ухудшению параметров батареи со временем.

Заряжать телефон рекомендуется до 80-90%.

Не переохлаждайте и не перегревайте смартфон

Литий-ионные батареи больше не любят две вещи – жару и холод. Чтобы сохранить батарею, старайтесь избегать перегрева и переохлаждения телефона во время зарядки.

Не включайте смартфон в розетку, как только вернетесь домой из очень холодных или очень жарких температур. Подождите, пока гаджет не остынет/нагреется до комнатной температуры.

Правильно заряжайте мобильный телефон качественной зарядкой

Не пользуйтесь дешёвыми зарядками. Не все зарядные устройства обеспечивают одинаковое количество энергии, поэтому необходимо использовать официальное зарядное устройство или приобрести другое сертифицированное от известных брендов.

Главный секрет максимально эффективной зарядки – не допускать, чтобы батарея садилась до 1% и не заряжать ее до 100%. Лучше заряжать телефон чаще и понемногу. Современные литий-ионные аккумуляторы не требуют заряда от минимума до максимума. Более того, такой способ ускоряет их износ.

Не оставляйте смартфон на ночную зарядку

Ускоряют износ батареи ночные зарядки – они вызывают их перегревание. Во сне вы не можете отключить смартфон от сети и отследить, чтобы заряд не достиг "вредных" 100%.

В современных реалиях, когда свет может быть ограниченным количеством времени и чаще всего ночью, обычно нет выхода и приходится оставлять смартфоны с зарядками, включенными в сеть. И это понятно, в противном случае можно остаться в информационном вакууме. В таких случаях снимайте чехол с телефона и оставляйте его на открытых поверхностях вдали от спального места.

И не забывайте, что пользоваться гаджетом во время подзарядки не стоит, ведь таким образом вы только увеличиваете время подзарядки.