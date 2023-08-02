Як правильно заряджати телефон: лайфхаки та поради, які збережуть ваш гаджет

Чи потрібно заряджати телефон на 100%, чи дійсно необхідно переривати зарядку та як зберегти батарею: корисний лайфхак.

Сучасне життя важко уявити без смартфона. Щоб продовжити життя своєму улюбленому гаджету, варто дотримувати кількох простих правил.

На роботу батареї в мобільному телефоні впливає багато факторів, один з яких — правильна зарядка. Для того, щоб досягти максимального заряду та тривалої роботи акумулятора, важливо прислухатися до порад фахівців.

Не перестарайтеся із зарядкою

Більшість сучасних телефонів оснащені системою захисту батареї від перезаряджання. Втім, якщо ви заряджаєте його щодня, вашого пристрою надовго може не вистачити.

Як відомо, для сучасних літій-іонних акумуляторів не рекомендується регулярно заряджати акумулятор телефону до 100% та розряджати його до 0%. Потенційно це може призвести до погіршення параметрів батареї з часом.

Заряджати телефон рекомендується до 80-90%.

Не переохолоджуйте та не перегрівайте смартфон

Літій-іонні батареї найбільше не люблять дві речі – спеку та холод. А тому, щоб зберегти батарею, намагайтеся уникати перегріву та переохолодження телефону під час заряджання.

Не вмикайте смартфон у розетку, як тільки повернетеся додому з дуже холодних або дуже спекотних температур. Зачекайте, доки гаджет не охолоне/нагріється до кімнатної температури.

Правильно заряджайте мобільний телефон якісною зарядкою

Не користуйтеся дешевими зарядками. Не всі зарядні пристрої забезпечують однакову кількість енергії, тому необхідно використовувати офіційний зарядний пристрій або придбати інший сертифікований від відомих брендів.

Головний секрет максимально ефективної зарядки — не допускати, щоб батарея сідала до 1% та не заряджати її до 100%. Краще заряджати телефон частіше та потроху. Сучасні літій-іонні акумулятори не потребують заряду від мінімуму до максимуму. Більш того, такий спосіб прискорює їхнє зношування.

Не лишайте смартфон на нічну зарядку

Прискорюють зношування батареї нічні зарядки — вони викликають їхнє перегрівання. Уві сні ви не можете відключити смартфон від мережі та відстежити, щоб заряд не досягнув "шкідливих" 100%.

У сучасних реаліях, коли світло може бути обмежену кількість часу і найчастіше вночі, звичайно немає виходу та доводиться залишати смартфони з зарядками, включеними в мережу. І це зрозуміло, інакше можна залишитись в інформаційному вакуумі. У таких випадках знімайте чохол з телефону та залишайте його на відкритих поверхнях подалі від спального місця.

І не забувайте, що користуватися гаджетом під час заряджання не варто, адже таким чином ви тільки збільшуєте час заряджання.