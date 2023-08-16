По оккупантам ударит "Гром": ВСУ вскоре получат новых украинских "птичек" (фото)

Проект нхаходится на завершающей стадии

На фронте ВСУ помимо западной техники, помогает также и отечественная и вскоре ее ряды пополнит украинский дрон-камикадзе ST-35 "Гром". Его разработка уже находится на финальной стадии.

Об этом сообщил директор компании "Атлон Авиа" Артем Вьюник в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы находимся на завершающей стадии проекта "Гром", — сказал он.

Так, по словам Вьюника, "Гром" будет очень схож с уже известным "Ланцетом". Это будет высокоточный баражирующий боеприпас, главной целью которого является повышение обороноспособности украинских военных

Этот комплекс имеет перспективный способ запуска с помощью вспомогательного мультикоптера. После поднятия беспилотника на рабочую высоту полёта он выполняет роль ретранслятора сигнала. Дрон-камикадзе "Гром" может находиться в двух фазах полета: горизонтальный полет и пикирования.

Дрон ST-35 "Гром". Фото - gagadget

Артем Вьюник добавил, что во время производства этой техники компания столкнулась с рядом проблем. Главной из них стала неудовлетворительная коммуникация с заказчиком и конечными пользователями. А от этого, по мнению директора компании, зависит то, как быстро ВСУ получат новую технику на вооружение.

Характеристики

Скорость — до 120 км/ч;

Общий взлетный вес — 10 кг;

Вес боевой части — 3,5 кг

Время нахождения в воздухе — 1 ч;

Радиус действия: 30-40 км

Оснащение — отвечает оптическая станция с мощной камерой;

Боеприпасы — осколочно-фугасные, кумулятивные и термобарические.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ используют на фронте созданный в Украине дрон Perun. Он уже поразил более сотни вражеских целей и продолжает помогать военным.