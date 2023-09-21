Секретная функция Android может сделать телефон более удобным: стоит только зажать палец на экране

Это отличный способ, чтобы сэкономить время и сделать ваш телефон действительно персонализированным

Ваш смартфон может работать на вас еще более эффективно. Вот полезный лайфхак для тех, кто хочет максимально оптимизировать свой опыт использования Андроид-устройством. Оказывается, у Android есть отдельная возможность ускорить не только свое функционирование, но и ежедневные задачи.

Вспомните, сколько раз вы заходили в настройки, чтобы раздать Интернет, включить фонарик или bluetooth. Будь то Wi-Fi, режим "Не беспокоить" или регулировку яркости. Вывод ярлыков на главный экран упростит этот процесс.

Как это делается? Большинство пользователей не знают, но Андроид позволяет вам создать ярлык для конкретных функций системы прямо на главном экране.

Зажмите палец на главном экране.

Выберите "Виджеты" и ищите соответствующие настройки или ярлык настроек в появившемся списке.

Выберите функцию, для которой хотите создать ярлык: будь то Wi-Fi, Bluetooth или что-то другое.

Держите виджет, пока вы не перетащите его на главный экран.

После того, как ярлык появится на экране, вы можете изменить его название или значок. Просто держите ярлык, пока не появится меню редактирования. Этот метод работает для множества системных функций. Таким образом, можно иметь отдельный экран со всеми полезными ярлыками.

Добавление ярлыков функций системы является частью более глубокой кастомизации Android. Например, можно использовать посторонние программы, чтобы создавать комбинированные ярлыки или создать автоматические действия.

Напомним, что смартфоны могут не только помогать в повседневной жизни, но и представлять опасность для конфиденциальности пользователя, в частности из-за приложений, которые могут скрыто шпионить за вами — эксперты обнаружили несколько десятков таких программ, которые доступны в Play Store. Также, чтобы ваш смартфон не тормозил во время работы, следует обратить внимание на эти вещи.