Новая битва между Qualcomm и MediaTek: в рейтинге мощнейших "середнячков" на Android новый лидер

"Бал задают" снова китайцы и южнокорейцы

В мире продолжается "битва" между производтелями процессоров для смартфонов на Android — Qualcomm и MediaTek, и теперь, похоже, инициатива переходит к последней компании.

Об этом говорит новая информация от бенчмарка AnTuTu, в которой приводится рейтинг самых производительных Android-смартфонов среднего уровня.

Примечательно, что возглавляют его два аппарата с чипами Qualcomm, тогда как во всех остальных установлены процессоры MediaTek.

Самые мощные смартфоны

Первое место занял realme GT Neo5 SE с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ, оснащённый процессором Snapdragon 7+ Gen 2.

С небольшим отрывом на втором месте расположился Redmi Note 12 Turbo с таким же чипсетом и аналогичным объёмом памяти. Возможно, разница в 20 000 баллов обусловлена использованием в аппарате realme более быстрой оперативной памяти LPDDR5X, тогда как в его оппоненте установлена LPDDR5.

Остальные смартфоны в списке располагаются ниже с заметным отрывом по баллам производительности. Так, на третьем месте находится vivo S16 Pro с процессором MediaTek Dimensity 8200. Этот же чип установлен в iQOO Neo7 SE и Redmi K60E, которые занимают четвёртое и пятое места соответственно.

Далее идут OnePlus Ace Racing Edition, OPOO Reno9 Pro и OnePlus Ace с MediaTek Dimensity 8100 Max, а замыкают десятку realme GT Neo 3 и Redmi K50, оснащённые MediaTek Dimensity 8100.

Ранее сообщалось о самом мощном смартфоне на Android на начало марта.