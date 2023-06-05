Нова битва між Qualcomm і MediaTek: у рейтингу найпотужніших "середнячків" на Android новий лідер

"Бал задають" знову китайці та південнокорейці

У світі триває "битва" між виробниками процесорів для смартфонів на Android — Qualcomm та MediaTek, і тепер, схоже, ініціатива переходить до останньої компанії.

Про це говорить нова інформація від бенчмарку AnTuTu, в якій наводиться рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів середнього рівня.

Примітно, що очолюють його два апарати з чіпами Qualcomm, тоді як у всіх інших встановлені процесори MediaTek.

Найпотужніші смартфони

Перше місце зайняв realme GT Neo5 SE з 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 1 ТБ, оснащений процесором Snapdragon 7+ Gen 2.

З невеликим відривом на другому місці розташувався Redmi Note 12 Turbo з таким же чіпсетом та аналогічним об’ємом пам’яті. Можливо, різниця в 20 000 балів обумовлена використанням в апараті realme більш швидкої оперативної пам’яті LPDDR5X, тоді як у його опоненті встановлена LPDDR5.

Інші смартфони у списку розташовуються нижче з помітним відривом за балами продуктивності. Так, на третьому місці знаходиться vivo S16 Pro з процесором MediaTek Dimensity 8200. Цей же чіп встановлений в iQOO Neo7 SE та Redmi K60E, які займають четверте та п’яте місця відповідно.

Далі йдуть OnePlus Ace Racing Edition, OPOO Reno9 Pro та OnePlus Ace з MediaTek Dimensity 8100 Max, а замикають десятку realme GT Neo 3 та Redmi K50, оснащені MediaTek Dimensity 8100.

Раніше повідомлялося про найпотужніший смартфон на Android на початок березня.