Секретна функція Android може зробити телефон зручнішим: варто лише затиснути палець на екрані

Це чудовий спосіб, щоб заощадити час і зробити ваш телефон дійсно персоналізованим

Ваш смартфон може працювати на вас ще ефективніше. Ось корисний лайфхак для тих, хто хоче максимально оптимізувати свій досвід користування Андроїд-пристроєм. Виявляється, у Android є окрема можливість пришвидшити не лише своє функціонування, але й ваші щоденні задачі.

Згадайте, скільки разів ви заходили в налаштування, щоб роздати Інтернет, увімкнути ліхтарик чи bluetooth. Чи будь то Wi-Fi, режим "Не турбувати" або регулювання яскравості. Виведення ярликів на головний екран спростить цей процес.

Як це робиться? Більшість користувачів не знає, але Андроїд дозволяє вам створити ярлик для конкретних функцій системи прямо на головному екрані.

Затисніть палець на головному екрані.

Оберіть "Віджети" і шукайте відповідні налаштування чи ярлик налаштувань у списку, що з'явиться.

Виберіть функцію, для якої хочете створити ярлик: будь то Wi-Fi, Bluetooth або щось інше.

Тримайте віджет, поки ви не перетягнете його на головний екран.

Після того, як ярлик з'явиться на екрані, ви можете змінити його назву або значок. Просто тримайте ярлик, доки не з'явиться меню редагування. Цей метод працює для безлічі системних функцій. Таким чином, можна мати окремий екран з усіма корисними ярликами.

Додавання ярликів функцій системи є частиною глибшої кастомізації Android. Наприклад, ви можете використовувати сторонні програми, щоб створювати комбіновані ярлики або створити автоматичні дії.

Нагадаємо, що смартфони можуть не тільки допомагати в повсякденному житті, але й становити небезпеку для приватності користувача, зокрема через додатки, які можуть приховано шпигувати за вами — експерти виявили кілька десятків таких програм, які доступні в Play Store. Також, аби ваш смартфон не гальмував під час роботи, варто звернути увагу на ці речі.