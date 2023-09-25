Сохраните свое время и нервы: новое приложение заменило кабели для пользователей Android и Windows

Раньше перемещение файлов между телефоном и компьютером требовало кабелей и хлопот

Техника не стоит на месте, и теперь обмениваться файлами между вашим компьютером и мобильным устройством стало еще проще. Для устройств Apple это и раньше было просто благодаря своему собственному приложению. Теперь специальную программу получил и Windows.

Благодаря последним обновлениям, пользователи Windows теперь могут легко взаимодействовать с устройствами Android.

Как передать файл с Windows на Android:

Откройте приложение Nearby Share на вашем компьютере.

Выберите файл, который вы хотите передать, и выберите соответствующее устройство из списка.

Телефон получит уведомление о попытке передачи файла. После подтверждения файл будет отправлен.

Как принять файл на Android:

Если файл был отправлен с компьютера, на вашем смартфоне появится уведомление.

Файл автоматически загружается и сохраняется в папке Загрузка.

Для того, чтобы передать файлы из Android в Windows, нужно также найти соответствующее устройство в Nearby Share.

К слову, Nearby Share позволяет пользователям устанавливать параметры видимости для их устройств, обеспечивая таким образом контроль над тем, кто может отправлять им файлы. Это может помочь увеличить конфиденциальность и безопасность при обмене файлами. Эта функция делает процесс обмена файлами простым и эффективным, избегая необходимости использования кабелей или других средств передачи.

Напомним, что ускорить работу Android можно с помощью функции для ярлыков на главном экране. Уход за аккумулятором вашего смартфона тоже имеет значение. В частности, нездоровая привычка заряжать телефон всю ночь может привести к перегрузке и повреждению аккумулятора.