Збережіть свій час і нерви: нова програма замінила кабелі для користувачів Android і Windows

Раніше перекидання файлів між телефоном і комп'ютером потребувало кабелів і клопотів

Техніка не стоїть на місці, і тепер обмінюватися файлами між вашим комп'ютером та мобільним пристроєм стало ще простішим. Для пристроїв Apple це й раніше було просто завдяки власному додатку. А тепер спеціальну програму отримав і Windows.

Завдяки останнім оновленням, користувачі Windows тепер можуть легко взаємодіяти з пристроями Android.

Як передати файл з Windows на Android:

Відкрийте програму Nearby Share на вашому комп'ютері.

Виберіть файл, який хочете передати, і виберіть відповідний пристрій з переліку.

Телефон отримає сповіщення про спробу передачі файлу. Після підтвердження файл буде відправлено.

Як прийняти файл на Android:

Якщо файл було відправлено з комп'ютера, на вашому смартфоні з'явиться сповіщення.

Файл автоматично завантажується і зберігається у папці "Завантаження".

Для того, щоб передати файли з Android до Windows потрібно також знайти відповідний пристрій у Nearby Share.

До слова, Nearby Share дозволяє користувачам встановлювати параметри видимості для їхніх пристроїв, таким чином забезпечуючи контроль над тим, хто може відправляти їм файли. Це може допомогти збільшити приватність і безпеку при обміні файлами. Ця функція робить процес обміну файлами простим і ефективним, уникнувши необхідності використання кабелів чи інших засобів передачі.

Нагадаємо, що пришвидшити роботу Android можна за допомогою функції для ярликів на головному екрані. Догляд за акумулятором вашого смартфона також має значення. Зокрема, нездорова звичка заряджати телефон усю ніч може призвести до перевантаження та пошкодження акумулятора.