Відповідь на "підступні дії" Apple: у гаджетах на Android з’явиться нова функція

Спочатку нововведення буде доступне лише на пристроях серії Google Pixel

Поки розробники Apple тестують функцію швидкого обміну файлами та контактами на iOS, їх конкуренти з Android вирішили здивувати іншою функцією — трансляцією дзвінків зі смартфона на планшет.

Про нововведення розповідає техноблогер Мішаал Рахман.

За його словами, новинка реалізована за допомогою тестової версії бібліотеки Telecom Jetpack і незабаром має з’явитися у релізному збиранні мобільної ОС.

За інформацією блогера, після запуску нововведення користувач безпосередньо під час дзвінка зможе натиснути екранну кнопку на смартфоні, після чого виклик "перейде" на планшет. При цьому не просто відбуватиметься трансляція аудіопотоку — пристрій повністю візьме на себе керування викликом.

"Ми випускаємо нову бібліотеку Jetpack, яка підтримує фонову роботу, пов’язану зі дзвінками, спрощує роботу служби telecom stack API і забезпечує зворотну сумісність для нещодавно випущених функцій. для різних пристроїв", — так звучав анонс бібліотеки Telecom Jetpack.

Нову функцію представили на щорічному заході Google I/O 2023, і тепер розробники можуть випробувати її в останній "беті" Android — саме в цій версії операційної системи Рахман виявив альфа-версію бібліотеки Telecom Jetpack. За словами інсайдера, вона працюватиме лише з VoIP-телефонією. Очікується, що спочатку нововведення буде доступне лише на пристроях серії Google Pixel — поки невідомо, чи отримають таку функціональність смартфони та планшети інших брендів.

Раніше "Телеграф" писав, якими проблемами може загрожувати встановлення шпалер на шостій, дев’ятій та десятій версіях операційної системи Android.