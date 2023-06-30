Ответ на "происки" Apple: в гаджетах на Android появится новая функция

Поначалу нововведение будет доступно только на устройствах серии Google Pixel

Пока разработчики Apple тестируют функцию быстрого обмена файлами и контактами на iOS, их конкуренты из Android решили удивить другой функцией — трансляцией звонков со смартфона на планшет.

О нововведении рассказывает техноблогер Мишаал Рахман.

По его словам, новинка реализована с помощью тестовой версии библиотеки Telecom Jetpack и скоро должна появиться в релизной сборке мобильной ОС.

По информации блогера, после запуска нововведения пользователь прямо во время звонка сможет нажать экранную кнопку на смартфоне, после чего вызов "перейдёт" на планшет. При этом будет не просто происходить трансляция аудиопотока — устройство полностью возьмёт на себя управление вызовом.

"Мы выпускаем новую библиотеку Jetpack, которая поддерживает фоновую работу, связанную со звонками, упрощает работу службы telecom stack API и обеспечивает обратную совместимость для недавно выпущенных функций. Он включает поддержку плавного переключения звука и маршрутизации, а также передачи вызовов для приложений VoIP с использованием SDK для разных устройств", — так звучал анонс библиотеки Telecom Jetpack.

Функцию представили на ежегодном мероприятии Google I/O 2023, и теперь разработчики могут опробовать её в последней "бете" Android — именно в этой версии операционки Рахман обнаружил альфа-версию библиотеки Telecom Jetpack. По словам инсайдера, она будет работать только с VoIP-телефонией. Ожидается, что поначалу нововведение будет доступно только на устройствах серии Google Pixel — пока неизвестно, получат ли такую функциональность смартфоны и планшеты других брендов.

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