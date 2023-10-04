Замена "Байрактару"? В Украине будут производить новейший ударный французский БПЛА

Новые дроны являются универсальным оружием, способным выполнять массу задач

Государственное авиационное предприятие "Антонов" и французская компания Turgis&Gaillard договорились о выпуске в Украине многофункциональных беспилотных комплексов Aarok. Правда, детали сделки пока неизвестны.

Об этом сообщает французская La Tribune. По данным издания, это случилось 26 сентября, когда Украина и Франция подписали ряд соглашений в оборонной сфере.

Дрон Aarok относится к тяжелым беспилотным летательным системам с его общим весом порядка 5,5 тонн, из которых 1,5 тонны приходятся на полезную нагрузку в виде топлива, датчиков, камер и вооружения. Такой большой полезный вес придает беспилотнику универсальность, поскольку позволяет нагрузить его:

большим количеством топлива для дальнего полета;

разведывательной аппаратурой для ведения разведки;

оружием вроде ракет и авиабомб для нанесения удара по разведанным самим дроном целям или по полученным данным.

Тем самым дрон напоминает прославившийся в ходе отражения российской агрессии турецкий тяжелый ударный БПЛА "Байрактар", производство которых тоже хотят развернуть в Украине.

Что касается летных характеристик, то дрон может летать на скорости до 463 км/ч, подниматься на высоту более 9 тыс. метров, а благодаря большим запасам топлива, держаться в воздухе до 30 часов.

Сам Aarok относится к новейшим БПЛА, он был презентован лишь в июне 2023-го и теперь в Украине будут искать производственную площадку для начала работ.

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