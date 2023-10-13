Могут достать до Подмосковья: что известно об украинском дальнобойном оружии

Украине нужно мощное оружие для сдерживания агрессора и ракеты — среди самых неотложных потребностей

Украинским военным нужны дальнобойные ракеты как для контрнаступления, так и для сдерживания россии. Кроме ATACMS для HIMARS, которая может показать дальность в 300 км, есть потребность и в ракетах большей дальности. И они существуют, украинского производства, правда, только в экспериментальном виде.

Об этом журналистам 24 канала сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что кроме дронов дальнего радиуса, у Украины есть отработанные экспериментальные образцы ракет дальностью 750-1000 км. Однако производственные мощности не позволяют нарастить количество ракет быстро и эта сфера нуждается в инвестициях.

Такая ракета долетит не только в Подмосковье или российскую столицу (от границы с Украиной до Москвы по прямой — до 500 км). Однако такие дальнобойные ракеты на практике Украины не применялись. Но есть более давняя разработка — "Гром-2" или же ОТРК "Сапсан". Он официально находится еще на стадии разработки, однако российские пропагандисты уверены, что Украина уже использует его для ударов по Крыму.

Характеристики ОТРК "Сапсан" ("Гром-2")

Отметим, что характеристики взяты из открытых источников, ведь разработка ОТРК еще официально не окончена.

Для ракеты ОТРК создали четыре типа головок самонаведения: электронно-оптическую, радиолокационную, инфракрасную, смешанную из первых двух вариантов,

Рабочая дальность – от 50 до 280 км (экспортная версия),

Максимальная дальность с определенным типом снаряда — 500 км (версия для украинской армии имеет заявленную дальность более 400 км),

Боевая часть ракеты — 480 кг,

В составе ОТРК не только пусковая установка, а еще несколько единиц техники, в том числе транспортно-зарядная машина.

Испытания разных частей (на стендах и полигонах) начались пять лет назад, производились сразу две версии — экспортная и для ВСУ. Однако ни одна из них до конца собрана не была. На лето 2023 года озвучивались данные о 75% готовности для экспортного варианта и 65-70% для отечественного с дальностью в 400-500 км. Это не мешает российским пропагандистам регулярно "сбивать" ракеты ОТРК.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинской разработке, воплощенной в жизнь — прав и систему связи, которую не удается засечь и подавить силам оккупанта. Также наша страна не только разрабатывает свое, но активно принимает производство оружия из других стран. В частности, в Украине будут делать новый французский дрон.