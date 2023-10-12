Невидимая и неуязвимая: что может украинская Himera (фото)
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Himera способна обходить российскую радиоэлектронную разведку и средства борьбы
Полномасштабная война дала толчок развитию технологий для этой сферы. Украинские разработчики собирают роботов с пулеметными турелями или беспилотники для современных задач. Однако недавно была представлена универсальная система связи Himera. Она была представлена на ИТ Арене 2023 года в виде рации.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что именно Himera стала лучшим стартапом в военных инновациях на мероприятии. Особенность этой рации – нечувствительность к враждебным силам радиоэлектронной борьбы. Фёдоров отметил, что россияне не могут блокировать или расшифровать сигнал.
Характеристики рации Himera G1
- Удерживает заряд 4 дня.
- Согласно данным разработчиков – шифрование трафика происходит 256-битным ключом.
- Устойчивость к РЭБ обеспечивает технология FHSS.
- Настройка и управление с помощью Bluetooth через смартфон.
- Специализированные программы не нужны.
Применение Himera очень широко. Это может быть часть системы оперативного оповещения или GPS-маяка для поиска и эвакуации украинских военных.
"Военный курьер" также сообщил, что в арсенале Himera появился модем для беспилотников, что делает их невидимыми для вражеской радиоэлектронной разведки и аналогично неуязвимыми к РЭБ. Достигли этого благодаря изменению частоты передачи сигнала. Отмечается, что собирается модем из украинских комплектующих.
Ранее "Телеграф" рассказывал о создании специального плаща-невидимки. Он делает украинских военных невидимыми для дронов с тепловизионным оборудованием.