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Невидимая и неуязвимая: что может украинская Himera (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Рация на основе системы связи Himera держит заряд несколько дней Новость обновлена 12 октября 2023, 08:33
Рация на основе системы связи Himera держит заряд несколько дней. Фото https://t.me/zedigital

Himera способна обходить российскую радиоэлектронную разведку и средства борьбы

Полномасштабная война дала толчок развитию технологий для этой сферы. Украинские разработчики собирают роботов с пулеметными турелями или беспилотники для современных задач. Однако недавно была представлена универсальная система связи Himera. Она была представлена на ИТ Арене 2023 года в виде рации.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что именно Himera стала лучшим стартапом в военных инновациях на мероприятии. Особенность этой рации – нечувствительность к враждебным силам радиоэлектронной борьбы. Фёдоров отметил, что россияне не могут блокировать или расшифровать сигнал.

Характеристики рации Himera G1

  • Удерживает заряд 4 дня.
  • Согласно данным разработчиков – шифрование трафика происходит 256-битным ключом.
  • Устойчивость к РЭБ обеспечивает технология FHSS.
  • Настройка и управление с помощью Bluetooth через смартфон.
  • Специализированные программы не нужны.

Применение Himera очень широко. Это может быть часть системы оперативного оповещения или GPS-маяка для поиска и эвакуации украинских военных.

Рация Himera G1
Рация Himera проста в использовании
Рации Himera G1
Рации Himera G1

"Военный курьер" также сообщил, что в арсенале Himera появился модем для беспилотников, что делает их невидимыми для вражеской радиоэлектронной разведки и аналогично неуязвимыми к РЭБ. Достигли этого благодаря изменению частоты передачи сигнала. Отмечается, что собирается модем из украинских комплектующих.

Ранее "Телеграф" рассказывал о создании специального плаща-невидимки. Он делает украинских военных невидимыми для дронов с тепловизионным оборудованием.

Теги:
#Оружие #IT #Рация #ВСУ